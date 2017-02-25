Санкт-Петербург, 25 февраля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 25 февраля в розыгрыше Единой Лиги ВТБ.

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«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) 94:78 (22:18 30:16 19:27 23:17)

(22:18 30:16 19:27 23:17) «Автодор» (Саратов) — «Астана» (Астана, Казахстан) 78:79 (22:24 9:19 28:21 19:15 )

Завтра, 26 февраля, ЦСКА сыграет в Единой Лиге ВТБ с казанским УНИКСом.

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.