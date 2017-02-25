Красноярск, 25 февраля, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Результаты матчей 21-го тура мужской волейбольной Суперлиги.

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«Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) 3:1 (22:25 25:22 26:24 27:25)

(22:25 25:22 26:24 27:25) «Нефтяник» (Оренбург) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) 0:3 (20:25 15:25 25:27)

(20:25 15:25 25:27) «Урал» (Уфа) — «Динамо» (Москва) 1:3 (18:25 19:25 25:23 22:25)

(18:25 19:25 25:23 22:25) «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Белогорье» (Белгород) 0:3 (20:25, 23:25, 14:25)

(20:25, 23:25, 14:25) «Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 3:1 (25:21 25:18 23:25 25:21)

(25:21 25:18 23:25 25:21) «Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) 3:0 (25:23, 25:13, 25:21)

(25:23, 25:13, 25:21) «Динамо» (Краснодар) — «Факел» (Новый Уренгой) 0:3 (20:25 13:25 19:25)

Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь или более подробно здесь.