Хельсинки, 25 февраля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Лыжник Сергей Устюгов, выступающий за команду России, завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира (ЧМ), который проходит в финском Лахти. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Frankie Fouganthin Сергей Устюгов

«Устюгов преодолел дистанцию 15 км классическим ходом + 15 км свободным ходом за 1 час 9 минут 16,7 секунды», — говорится в сообщении.

Отметим, что вторым к финишу пришел представитель Норвегии Мартин Юнсруд Сундбю, бронзовую медаль выиграл его соотечественник Финн Хоген Крог.

ЧМ по лыжным видам спорта проходит в Лахти (Финляндия) с 22 февраля по 5 марта.