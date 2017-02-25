Вашингтон, 25 февраля, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В США в ближайшее время может состояться митинг сторонников президента Дональда Трампа, в котором будет участвовать больше людей, чем в какой-либо другой демонстрации. С таким предложением выступил сам глава Белого дома.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Может, миллионам людей, которые голосовали за то, чтобы «сделать Америку снова великой», стоит провести свой собственный митинг, — написал Трамп на своей странице в соцсети Twitter. — Он станет самым многочисленным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лозунг «Америка должна быть великой снова» использовал в своей предвыборной кампании миллиардер Дональд Трамп.

4 ноября 2016 г. политик презентовал свою новую книгу-манифест предвыборной кампании — «Искалеченная Америка: Как вновь сделать Америку великой».

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