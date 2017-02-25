Калуга, 25 февраля, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Более 13 кг соленного шпика было изъято на ярмарке выходного дня в калужском городе Людиново. Товар был изъят у заезжего торговца из Украины. Мужчина продавал сало, не имея документов, подтверждающих качество товара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Калужской области.

Rsn.kaluga.ru Сало

Также у продавца не оказалось с собой паспорта, удостоверяющего его личность. Когда мужчину доставили в отделении полиции, то он признался стражам порядка, что является гражданином Украины. Подозрительное сало было уничтожено в городском крематории в присутствии специалистов комитета ветеринарии при правительстве Калужской области, а на продавца был составлен протокол об административном правонарушении.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, в 2016 году было исследовано 12,6 тыс. проб продовольственного сырья и продуктов питания на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По результатам проверок было забраковано 348 партий продуктов весом 6 тонн (в 2015 году — 307 партий объемом 906 кг). За несоблюдение требований технических регламентов составлено 266 протоколов, наложено 249 штрафов на сумму 4,5 млн рублей (в 2015 году — 2,9 млн рублей).