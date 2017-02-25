София, 25 февраля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Странам Европейского союза необходимо постепенно приступать к отмене ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом, как передает RT, сообщила вице-президент Болгарии Илияна Йотова в эфире местного телеканала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Необходимо постепенно приступать к отмене санкций против России», — сказала она.

При этом Йотова добавила, что позицию Болгарии по отмене антироссийских санкций разделяют представители Германии, Франции и других стран ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Сперва ЕС и США ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний Российской Федерации. Затем ограничительные меры Запада были введены в отношении целых секторов экономики страны.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.

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