Великий Новгород, 25 февраля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 25 февраля, удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 38-летнего жителя Великого Новгорода, напавшего ночью 23 февраля на сотрудников Новгородской областной больницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина останется под стражей на два месяца, до 22 апреля 2017 года.

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Он обвиняется в совершении преступлений по ст. 116 УК РФ («Побои») и ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ («Применение насилия и оскорбление представителя власти»).

По версии следствия, в ночь на 23 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с рваной раной в Новгородскую областную клиническую больницу, где вступил в конфликт с охранником, медсестрой и санитаркой. При этом медработники получили травмы, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В отделе полиции, куда был доставлен буйный пациент, он выражался грубой нецензурной бранью в отношении полицейских, а также ударил одного из них головой.