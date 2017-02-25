Донецк, 25 февраля, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Отношение к украинским военнопленным, находящимся на территории Донецкой народной республики (ДНР), нормальное. Об этом депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Удалось увидеть наших пленных, — написала Савченко. — Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное».

По словам парламентария, в камере содержится по 3 человека. Военнопленные живут по обычному распорядку тюрьмы: часовая прогулка раз в сутки, просмотр телевизора.

«Каналы преимущественно российские, из украинских ловит «1+1» и «5 канал», — пишет Савченко. — Верят, что скоро будут на свободе, и надежды не теряют!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2017 г. руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и украинский депутат Надежда Савченко прибыли в Макеевку (ДНР), чтобы посетить в исправительной колонии военнопленных ВСУ.

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