Калуга, 25 февраля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. 32-летняя жительница калужского Кирова, обвинявшаяся в разбойном нападении и убийстве почтальона, осуждена на 12 лет. Как сообщила 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Маргарита Ковалева, судом и следствием было установлено, что в ночь со 2 на 3 июня 2016 года, взломав замки в отделении почтовой связи в Кирове, осужденная украла 1 тыс. рублей и товары на сумму около 3 тысяч рублей.

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Спустя несколько дней, злоумышленница выследила на окраине города почтальона и напала на нее с целью ограбления. Однако почтальону удалось вырваться из рук преступницы. Тогда злоумышленница стала следить за перемещением по городу другого почтальона. 6 августа 2016 года, дождавшись, когда жертва выйдет с деньгами для пенсионеров из здания почты, злоумышленница предложила её подвезти на своей машине.

«В районе местного завода под предлогом неисправности осужденная остановила автомобиль и нанесла потерпевшей несколько ударов током с помощью электрошокового устройства, а затем задушила руками и веревкой. После этого отвезла тело в лес, где выбросила из машины, а из сумки почтальона забрала более 300 тысяч рублей», — говорят в прокуратуре.

Убийца ранее не была судима, занималась частным извозом. Жертвами стали знакомые: согласно материалам дела, заведующая отделением почтовой связи, из которого злоумышленница совершила кражу, является ее родной тетей, с другой потерпевшей женщина училась в одной школе, а с убитой проживала на одной улице и была хорошо знакома.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году калужскими правоохранителями было раскрыто 66 убийств, а также 31 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По итогам прошлого года на территории области отмечается сокращение на 14,6% количества убийств, на 26% сократилось количество грабежей и на 20,9% стало меньше разбоев.