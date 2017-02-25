Луганск, 25 февраля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Батальоны спецназа Вооруженных сил Украины прибыли на линию фронта в Луганской народной республике для совершения диверсий. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сообщает Луганскинформцентр.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Марочко сообщил, что в район населенного пункта Попасная, где находится важный железнодорожный узел, в зону ответственности 24-й бригады ВСУ прибыло разведывательное подразделение 73 центра специальных операций для ведения разведки и организации диверсий.

Также представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что в районе населённого пункта Новолуганское присутствует подразделение 46 отдельного батальона специального назначения ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ произвели более двух с половиной тысяч обстрелов позиций войск соседней Донецкой народной республики. Также стало известно, что сегодня украинские националистические батальоны захватили Донецкую фильтровальную станцию.

Обстановка в зоне конфликта в Донбассе остается крайне напряженной с конца января этого года.