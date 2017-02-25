Донецк, 25 февраля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Украинские националистические батальоны, входящие в состав Вооружённых сил Украины, захватили Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водоснабжение ряда крупных населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

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Он заявил, что в ночь на 25 февраля, украинские силовики в нарушение всех договорённостей и взятых на себя обязательств захватили объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с её территории огня по позициям войск ДНР.

Окопавшиеся на территории водоочистительного комплекса украинские силовики начали вести минометный обстрел позиций войск ДНР, а также кварталов жилой застройки Ясиноватой и села Спартак. Кроме минометов также использовались крупнокалиберные пулеметы.

«Зная, что наши подразделения придерживаются Минских договоренностей и не открывают огонь по объектам жизнеобеспечения, противник чувствовал свою полную безнаказанность», — отметил Басурин.

Представитель командования войск ДНР заявил, что захват Донецкой фильтровальной станции осуществили бойцы националистических батальонов. Басурин подчеркнул, что украинское командование уже не контролирует ситуацию на фронте и призвал великие державы осуществить вывод националистических батальонов из зоны конфликта в Донбассе.

Донецкая фильтровальная станция — важный объект гражданской инфраструктуры Донбасса. Этот водоочистительный комплекс, находящий между Авдеевкой и Ясиноватой, обеспечивает чистой водой населенные пункты по обе стороны линии фронта.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Спартак, Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое.

Напомним, накануне стало известно, что Донецкая фильтровальная станция приостановила свою работу из-за интенсивного обстрела ВСУ.