Сочи, Краснодарский край, 25 февраля, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах России больше нет «показных» соединений. Такое заявление он сделал сегодня, 25 февраля, в Сочи на III Всемирных военных играх.

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Шойгу заявил, что практически все воинские части Вооруженных сил России должны быть частями постоянной готовности. «Слово «показной» я из своего лексикона и армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — «показной полк»? А воевать кто завтра будет?», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что с каждым днем Россия становится все сильнее и удобнее для жизни, «и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: мы не потеряли ни одного поколения».

Шойгу выразил уверенность, что нынешние Военные игры пройдут на самом высоком уровне. Благодаря развитой спортивной инфраструктуре в Сочи, Игры пройдут на высшем уровне, уверен министр. Он напомнил, что 26 стран участвуют в нынешних Военных играх. Соревнуются более тысячи спортсменов в семи видах противоборств.

Также глава российского военного ведомства добавил, что соревнования под эгидой очень авторитетной организации — Международного совета военного спорта, помогут реализовать участникам — военным девиз «Дружба через спорт».