Чебоксары, 27 февраля, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В Чувашии в январе 2017 года по сравнению с январём 2016 года индекс промышленного производства составил 96,6%, с декабрем 2016 года — 68,7%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

ИА REGNUM На промышленном предприятии

В обрабатывающих производствах в январе текущего года по сравнению с январем 2016 года индекс составил 95,4%. За данный период из 20-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в девяти отраслях. Наибольшее снижение зарегистрировано в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 38,6%), производстве прочих готовых изделий (66,2%), производстве пищевых продуктов (86,7%). Максимальный рост произошёл в производстве прочих транспортных средств и оборудования (индекс 172,9%), текстильной промышленности (169,8%), производстве напитков (124%).

В январе 2016 года по сравнению с декабрем 2016 года индекс в обрабатывающих производствах составил 63,5%. Рост произошёл только в двух отраслях: производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 117,6%), производстве прочих транспортных средств (104,4%). Наибольшее падение зафиксировано в производстве машин и оборудования (индекс 38,1%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (38,1%).

В электроэнергетике в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года снижение составило 1,4%, к уровню декабря 2016 года — 0,9%. Добыча полезных ископаемых за указанные периоды сократилась соответственно на 3,4% и 6,2%.