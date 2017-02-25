Москва, 25 февраля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Московские власти согласовали проведение марша памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года в центре столицы. Об этом сегодня, 25 февраля, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Сергей Нехлюдов Борис Немцов

Маршрут марша памяти пока не сообщается. Известно, что массовое мероприятие начнется в Москве в 13:00 26 февраля.

Ранее сообщалось, что акции памяти Немцова состоятся в Нижнем Новгороде, Ярославле и Киеве.

Напомним, 27 февраля 2015 года в 23:31 по московскому времени в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска Борис Немцов был застрелен из пистолета неизвестными киллерами четырьмя выстрелами в спину.

Уголовное дело факту убийства Немцова уже передано в суд. Под арестом находятся пять подозреваемых — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил 15 миллионов рублей за убийство Немцова. Дадаева в Следственном комитете России считают киллером. Первоначально он дал признательные показания, но позже отказался от своих слов, сославшись на пытки и давление следствия.