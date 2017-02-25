Богородицк, Тульская область, 25 февраля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Богородицк Тульской области 25 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

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По данным ГУ МЧС по Тульской области, сообщение о пожаре поступило в 03:32. Уже через шесть минут пожарные были на месте. Ликвидировать огонь удалось в считанные минуты — к 03:46 пожар был потушен. В результате возгорания обрушилась часть кровли.

На месте пожара были найдены тела четырех погибших — двух мужчин и двух женщин. По факту пожара начата доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в ночь с 24 на 25 февраля компания из пяти человек — хозяин дома, его 33-летняя сожительница и их знакомые — выпивали. Когда после застолья все легли спать, произошел пожар. Один из мужчин успел покинуть дом — он получил ожоги. Остальные погибли, задохнувшись угарным газом. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.