Бишкек, 25 февраля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Омурбек Бабанов, 47 лет — один из кандидатов на предстоящих 19 ноября 2017 года президентских выборах в Киргизии. Женат, 4 детей.

Vzglyadriv.kg Омурбек Бабанов

ИА REGNUM : Уважаемый Омурбек Токтогулович, несколько дней назад возглавляемая вами фракция в парламенте страны объявила о выдвижении вас кандидатом в президенты Киргизии. Хотелось бы узнать, какими приоритетами намерены вы руководствоваться в своей внешней политике, если станете президентом.

У нас в стране много достойных кандидатов. Право решать, кому стать следующим президентом, принадлежит исключительно нашему народу, и вы знаете, что, мы, кыргызстанцы, очень гордимся своим свободолюбием, так что доверие нашего народа достанется только тому, кто сможет его убедить в привлекательности своей программы и целостности, силе своего характера. Поэтому я буду все предстоящие месяцы упорно бороться за каждый голос, за каждого избирателя!

В этой связи, прежде всего, я бы хотел отметить историческую роль нашего президента Алмазбека Шаршеновича Атамбаева в том, что у нас в Кыргызстане есть конкурентная политическая среда. Мы должны быть благодарны действующему президенту, что он безусловно сдержал свою главную клятву, которую он дал павшим героям 7 апреля 2010 года, что он не будет злоупотреблять властью, что он будет соблюдать конституцию, что он построит и укрепит институты демократической власти. Все эти годы в его адрес раздавалось много критики, но никто не может поспорить с тем, что в годы его правления у всех политических сил была возможность участвовать в выборах и даже побеждать на них. Он очень много сил приложил именно для построения прозрачной системы выборов и добился в этом деле большого успеха. В недавнем интервью телеканалу Euronews Алмазбек Шаршенович заявил, что не знает, кто будет следующим Президентом Кыргызстана. Мы знаем, что это было им сказано совершенно искренне!

Что касается вашего вопроса о приоритетах нашей внешней политики, то ни у кого не должно быть сомнений в том, что главным стратегическим партнером Кыргызстана является и навсегда им останется Россия. Этот вопрос не находится в повестке обсуждения в нашей стране. Ни у одной серьезной политической силы нет ни малейшей возможности даже попытаться оспорить этот факт. Наш народ просто не даст никому этого сделать: слишком крепкие между нами узы отношений и я буду работать только над укреплением этих связей и наполнением их новым смыслом.

ИА REGNUM : Какие основные вопросы вы считаете самыми важными в развитии двусторонних отношений между Киргизией и Россией? Какими будут ваши приоритеты во внутренней политике?

В ближайшие годы нашему народу предстоит очень тяжелый труд и напряжение всех усилий, полная мобилизация и сосредоточенность, чтобы стать крепко стоящим на ногах верным союзником и надежным другом России и полноценным участником всех наших союзнических организаций как в экономическом, так и военно-политическом плане. Обладая мощным потенциалом, наша страна слишком много времени потеряла на поиски своего пути развития. Мы понесли большие потери! И речь не только о прямом ущербе потерянных возможностей и неосвоенном потенциале и качестве людских-экономических ресурсов, которые нам достались в наследство от СССР. Мы многое растеряли за эти годы! К великому сожалению, мы не смогли избежать и кровавых потрясений, многих человеческих жертв. Слишком высокая цена заплачена нашим народом, чтобы мы позволили каким то безответственным популистам заново играть судьбой целого государства и ставить на кон не только будущее наших детей, но и вообще саму государственность Кыргызстана.

Самая главная функция президента, как главы государства, как я вижу эту конституционную роль, заключается в укреплении единства нашего народа. Я буду постоянно и самым настойчивым образом продвигать политику единого и дружного народа Кыргызстана, богатого всеми своими регионами, диалектами, языками, конфессиями и этносами. Нам, кыргызам, всем очень жаль, что за последние годы нашу страну навсегда покинуло большое множество талантливых и достойнейших наших граждан самых разных национальностей.

Сделать всё, чтобы наша страна стала таким государством, где комфортно, уютно и безопасно для всех без исключения ее граждан — вот моя главная задача на первые годы! Но я хочу добиться еще большего! Я хочу, чтобы наша страна стала хабом и точкой притяжения для всех творческих людей и инноваторов в культуре, бизнесе, финансах и технологиях, в науке, искусстве и литературе! Для этого нам надо очень напряженно работать и многое что изменить у себя дома. Мировая конкуренция в этой среде очень высокая! И да, скорее всего, найдутся те, кому эти цели покажутся чересчур амбициозными. Но я уверен в том, что мы должны ставить себе высокие цели! Если мы не придадим мощную динамику своему развитию, без четкого вектора движения вперед — нас все дальше будет сносить в архаику. Стоять на месте для нас равносильно уходу в средневековье и мы в этом убедились за последние годы. Залогом достижения этих амбициозных задач служит наличие у нас немалых преимуществ: потрясающая по своей красоте и разнообразию природа, быстрообучаемый и мобильный, многонациональный народ, открытая экономика, а также наше стратегическое расположение в самом центре перекрестка мощнейших экономик 21-го века, а именно России, Китая, Индии и быстрорастущего Ближнего Востока! Я сделаю всё, чтобы Кыргызстан стал самым динамичным и притягательным государством региона!

ИА REGNUM : Омурбек Токтогулович, вопрос об участии Киргизии в Евразийском экономическом союзе вызывает большие споры у вас в стране. В чем вы видите преимущества и недостатки ЕАЭС для вашей страны?

Вступление в союз — было абсолютно правильным решением! Про это не должно быть каких то разночтений. Другое дело, как наша страна смогла воспользоваться всеми преимуществами членства в этом престижном клубе! Партия «Республика-Атажурт» очень негативно оценивает провал действующего правительства, а также нескольких предыдущих премьеров по проведению интеграции нашей экономики в ЕАЭС. Совершенно непонятно, как так получилось и кто несет за это ответственность, что до сих пор в стране нет ни одной аккредитованной лаборатории для сертификации нашего мяса, например. Не можем экспортировать мясо по такой банальной причине, а продолжаем винить Москву и Астану в том, что чинят препятствия нашей торговле. Просто бездарно, а по отношению к нашей экономике преступно халатно, растрачены льготные двухгодичные каникулы, и я опасаюсь того, что в ближайшие месяцы наши предприниматели окажутся совершенно не готовы и будут просто шокированы высокими стандартами технических регламентов ЕАЭС, которым предыдущие премьер-министры столь необдуманно взяли на себя обязательство соответствовать в столь короткое время.

Вступить в союз — было легко, но ведь надо было напряженно и усиленно работать по модернизации нашей экономики и административных ведомств! А у нас получилось так, что вступили и сразу же ожидали роста экономики за чужой счет! Так ведь не бывает! Теперь мы удивляемся тому, что наши рынки захватывает белорусская продукция. Меня не совсем удовлетворяет качество наших переговорщиков, уровень наших представителей в составе Евразийской комиссии. Ответственность за промахи лежит на нас самих, но мы должны разъяснять нашим партнерам характер экономических трудностей, с которыми мы сталкиваемся.

Основным достижением, пока что, для нас в ЕАЭС является свобода перемещения трудовых ресурсов. Сотни тысяч наших мигрантов в России сразу же почувствовали на себе преимущества по сравнению с мигрантами из соседних республик. Для нас очень важно, как наши граждане чувствуют себя в странах ЕАЭС! Мы — страна-экспортер рабочей силы! У нас нет много нефти и газа, других природных ресурсов, мы зарабатываем своими руками и мозгами. Важно помнить, что трудолюбивые кыргызские граждане, работающие за рубежом, не только кормят свои семьи и поддерживают миллиардными переводами нашу экономику, но и вносят большой плюс в экономику принимающих стран. Мы должны сделать всё в рамках договорных обязательств ЕАЭС, чтобы они чувствовали себя там, где они работают, достойными и полноценными людьми.

ИА REGNUM : Кто из государственных руководителей прошлого или настоящего вам в наибольшей степени импонирует? Кого вы видите для себя примером?

Я отвечу так же традиционно, как я всегда отвечаю. Самый большой пример для подражания и тот человек, с образом которого я сверяю каждый день свои решения, — это мой отец — Токтогул Бабанов! Я родился шестым ребенком и единственным сыном председателя колхоза-миллионера «Россия», крупнейшего хозяйства, третьего по величине в Советской Киргизии. Мой отец проработал председателем колхоза 20 лет! Он был и депутатом Верховного Совета СССР, был много раз депутатом республики, председательствовал и в Союзе колхозов, заседал во всех президиумах. Я с детства видел, как колоссально много он работал над собой, как очень продуманно подходил к каждому своему решению, понимая свою ответственность за судьбы тысячи семей. Он много возил меня с собой и я видел, как тяжело даются решения руководителям, но как важно принимать эти решения. Он с самых ранних лет приучил меня к труду, он своим личным примером на взятом семьей участке показывал односельчанам возможность получения рекордных урожаев табака. И для меня не было никаких поблажек или исключений! Я глубоко благодарен своему отцу за его воспитание и стараюсь во всем следовать его примеру.

Как и всякий, наверное, политик, я люблю историческую литературу и всегда охотнее всего читаю книги-биографии. Нам всем есть чему поучиться у великих прошлого! Что касается деятелей современных — мне неоднократно посчастливилось представлять Кыргызстан и лично обсуждать развитие двусторонних отношений и положение дел в нашей стране с Владимиром Владимировичем Путиным и я знаю, насколько он душой болеет за Кыргызстан. О его качествах государственного руководителя известно всем! Наш народ высоко ценит теплое расположение Владимира Владимировича к Кыргызстану, и поддержку, оказываемую всем российским руководством.

Вы являетесь российским изданием, но я не могу, конечно, не упомянуть о Нурсултане Абишевиче Назарбаеве. Как кыргыз, я испытываю настоящую гордость достижениями братского Казахстана под руководством Н. Назарбаева! Каждый раз, когда я удостаивался чести быть принятым Нурсултаном Абишевичем, я извлекал для себя уроки государственного строительства и человеческой мудрости.

В прошлом году большой утратой для всего региона стал уход из жизни Ислама Абдуганиевича Каримова. Мне импонирует, как начал свое президентство Шавкат Миромонович Мирзиёев. У нас огромная надежда, что у нас не будет спорных вопросов, у нас не будет закрытых границ.

Вообще, конечно, нам повезло с соседями! Близкий Таджикистан и необъятный Китай, весь потенциал сотрудничества с которым так и остается неосвоенным. Посмотрите сами, впору переименовать Шанхайскую организацию сотрудничества в клуб друзей Кыргызстана, потому что все наши соседи по кругу входят в эту организацию. Многие столетия спячки и забвения проходят, и наш регион, как в былые славные времена, вновь выходит на авансцену мирового развития. Для нас очень важно как можно скорее взять темп роста, чтобы соответствовать мощному подъему наших соседей, не то нам грозит безнадежно отставание. Никто из нас в этом не заинтересован!

ИА REGNUM : Что бы вы хотели передать нашим читателям в России?

Я давно хочу сказать, что несмотря ни на чьи усилия, ни на то, что с момента получения Независимости прошло уже целых 25 лет, приверженность делу развития и углубления связей с Россией с каждым годом только укрепляется. Это отвечает коренным интересам нашего народа и ни в коей мере не противоречит, а наоборот, только соответствует задаче строительства суверенного государства. Кое-каким силам в наших странах и за рубежом хочется, чтобы мы отдалялись друг от друга, становились чужими, но ведь мы действительно являемся детьми одного советского народа — я родился и состоялся при Советском Союзе и мне, так же, как и миллионам кыргызстанцев, даже при всем желании не вычеркнуть этого из своей жизни. Да и не хочется этого ни мне, ни всем остальным!

Почему я должен забыть, как я впервые приехал в Москву и какие эмоции переполняли меня в годы учебы и становления в Тимирязевской академии! Как забыть то чудесное время, когда допоздна засиживаешься в библиотеке, а потом выходишь и идешь тихим снежным вечером по нашей легендарной Лиственничной аллее! Когда нам удается собраться с друзьями-однокурсниками, то наиболее вдохновенно и дружно мы всегда поем в караоке песню Москвы, ту самую — про золотые купола. И вот, наконец, совсем недавно, 23 февраля, когда Кыргызстан также отмечает День защитника Отечества, многие мои молодые соотечественники в соцсетях больше всего удивлялись тому, что армейскую службу я прошел в составе Группы советских войск в Германии. Конечно же, это просто экзотика или фантастика для молодых поколений!

У нас общая история под названием СССР. Мой односельчанин, наш дед Чолпонбай Тулебердиев грудью закрыл вражеский дзот в августе 1942 года и стал героем Советского Союза. Он погиб, защищая нашу общую родину, за наш общий народ.

Сегодня в России трудятся более 600 тыс наших граждан. Мне хотелось выразить глубокое уважение и признательность всем россиянам за их поддержку. Это колоссальный опыт общения и сближения наших народов! Я уверен, что уже в ближайшее время этот опыт несомненно выразится в новом расцвете нашей культуры и толчке нашему национальному развитию, как это произошло несколько десятилетий спустя первого знакомства наших народов в середине 19-го века. Я хотел бы поблагодарить россиян за доброе отношение к нашему народу! И в ответ на ваше гостеприимство пригласить вас в гости к нам — каждый год наша страна может принимать в наших горах и на наших курортах сотни тысяч туристов-россиян, зимой на лыжи, летом на наш ласковый Иссык-Куль и на наши пики-семитысячники.

Мы прошли вместе через многие испытания, но я уверен, что самые славные страницы нашей дружбы и союзничества еще впереди! Спасибо вам и спасибо отдельное руководству редакции ИА REGNUM за возможность выступить с этим интервью.