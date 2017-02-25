Лондон, 25 февраля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. «Российская хакерская группа APT 28 (она же Sofacy, Strontium и Fancy Bear) работает в сети уже десять лет и ею несомненно руководит ГРУ», — утверждает газета на основе данных, полученных «на условиях анонимности от ведущих специалистов из США, Великобритании, Германии, Израиля, имеющих представление о деятельности АРТ 28». «Анонимные собеседники» FT, правда, говорят таким далеким от технического языком, что закрадывается подозрение: а не сами ли журналисты придумали этих «специалистов».

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"Теперь группа перешла от скрытого сбора разведданных к наступательным операциям, манипуляциям и диверсиям. Надо понимать, что паранойя Москвы усилилась после майдана 2014 года — одни считают, что это просто реакция на внешнюю политику США, практически ничем не ограниченную в последние годы, другие видят в этом возврат России к временам и методам геополитических действий СССР, — считает автор публикации Сэм Джонс. — Виден большой профессиональный опыт: разработчики операций обычно действуют по двум каналам — одни создают инструменты воздействия, а другие подбирают мишени и изучают способы возможно воздействия на них».