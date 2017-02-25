Чебоксары, 25 февраля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В Чувашии расширяют мероприятия корпоративной программы «Здоровье на рабочем месте «Начни с себя!». После разработки «производственной гимнастики» для офисных работников, к которой уже приступили в ряде учреждений здравоохранения, взялись помочь сотрудниками, имеющим избыточный вес, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии.

Cap.ru Эмблема проекта

В министерстве поясняют, что проект «Начни с себя!» разработан «с целью продвижения здорового образа жизни в медицинских организациях, сохранения здоровья сотрудников медицинских организаций на рабочем месте». Программа направлена на профилактику заболеваний, факторами риска для которых являются низкая физическая активность, избыточный вес, курение, нездоровое питание, повышенное артериальное давление. В этом году, объявленном в Чувашии Годом Матери и Отца, к участию в проекте приглашаются не только медицинские работники, но и их семьи.

Комплекс упражнений для офисных работников разработали в Республиканском центре медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины. «Производственную гимнастику» уже начали внедрять в медицинских учреждениях республики.

«Сегодня проблема гиподинамии стоит как никогда остро. Современная деятельность рождает новые профессии, которые не предполагают физических нагрузок. Чаще всего такая работа связана с компьютером, за счет чего формируются новые факторы риска. Чтобы сохранить свое здоровье, необходимо проводить физкультминутки», — приводят в министерстве мнение главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елены Наумовой.

Одно из направлений корпоративной программы — «Здоровое питание придется всем по вкусу». В рамках данного мероприятия будет реализован индивидуальный проект «Сбрось лишнее!». Его цель — оказать помощь сотрудникам с избыточным весом не только снизить вес, но и изменить образ жизни, сформировать здоровые привычки питания. В Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн заявки на участие подали трое сотрудников. В Яльчикской центральной районной больнице с начала года для сотрудников организована группа здоровья в зале лечебной физкультуры. Начали эстафету по укреплению своего здоровья сотрудники стоматологического отделения.