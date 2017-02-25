Чебоксары, 25 февраля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах проходят мероприятия, посвящённые Масленице. Праздничные события идут на всех крупных площадках столицы — кульминацией народных гуляний станет сжигание чучела Маленицы, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Cap.ru Масленица в Чебоксарах в 2016 году

На Красной площади проходит фестиваль «Чебоксарская Масленица», в ходе которой посетители смогут побороться за ценные подарки, проявить себя в творческих конкурсах, выбрать сувенир на память в ярмарочных рядах и попробовать более 10 видов блинов: с мясом, икрой, творогом, вареньем, шоколадом, ягодами, сметаной, медом. Также проходят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, бумагопластике, рисованию, оригами, плетению. Здесь можно сделать декоративные чучела, солнце, расписать ложки.

Во время концертной программы зрителей будут развлекать чебоксарские музыкальные народные коллективы, а для детей покажут сказочные представления на чувашском и русском языках. Для взрослых одним из испытаний станет поднятие гири, а для детей устроят «петушиные» бои, бег в мешках, перетягивание каната и хороводы.

26 февраля, в день празднования Широкой масленицы, пройдет серия кулинарных уроков по приготовлению блинов, оладей и блинных тортов. Своими рецептами поделятся известные люди города, журналисты и артисты. Состоялся традиционные народные забавы и интерактивные акции, театральные представления, выступления уличных театров и ярмарки. На территории городка будет работать более 10 площадок для семейного отдыха, состоится фестиваль художественной резьбы бензопилой, конкурсы по плотницкому и столярному делу. Клуб исторической реконструкции «Драконы морей» продемонстрируют гостям фестиваля, как выглядели дворянин, стрелец, посадский человек, горожанка 16−17 веков.

В Чебоксарском детском парке им. Космонавта А.Г.Николаева можно будет побороться за детский электромобиль, а самые активные посетители могут стать обладателями купонов на бесплатное предоставление коньков, катание на снегоходе и на аттракционе. Для посетителей парка организуют спортивные состязания, победители которых смогут получить ценные призы. Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.

Парк «Лакреевский лес» 26 февраля будет разделён на четыре интерактивные площадки. Посетители смогут поучаствовать в химических опытах, побывать на необычной выставке занимательных приборов, принять участие в спортивных состязаниях, посетить праздничный концерт. На площадке «Лакомка» будут бесплатно раздавать блины — всего будет их приготовлено более 3000. В финале состоится шествие с чучелом Масленицы по всему парку и сожжение символа уходящей зимы.

В парке 500-летия Чебоксар 26 февраля развернутся народные гуляния, молодецкие забавы, детский фестиваль «Кукла Масленица» и блинные ряды. На выставке, организованной возле сцены, будет представлено более 150 кукол Масленицы. «Это будет рекорд подобных конкурсов в нашем городе», — говорят в мэрии. Помимо концерта, развернется игровая площадка «Масленичные рекорды» с необычными забавами: забеги на санках, хоккей с метлами, метание валенок и блинный паркур. Самый ловкий, сильный и веселый участник получит главный приз — 5 кг икры. На музыкальной площадке студенты ЧГУ покажут, как играть на трещотках, дудках и других забавных шумовых инструментах. В конце этого необычного мастер-класса все желающие смогут попробовать себя в качестве исполнителей и сыграют вместе небольшой концерт. На полянку «Хорьковые игры» пригласят любителей хорьков. Кульминацией праздника станет церемония прощания с зимой и сожжение чучела Масленица.

Кроме того, массовые праздники состоятся и на других открытых площадках, а также в театрах города.