Литл-Рок, США, 25 февраля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В американском штате Арканзас возобновлена смертная казнь. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает Associated Press.

Florida Department of Corrections / Doug Smith Электрический стул

Сообщается, что Верховный суд штата Арканзас разрешил возобновить в регионе смертную казнь. В последний раз смертельный приговор в Арканзасе приводился в исполнение в 2005 году.

Генеральный прокурор Арканзаса Лесли Ратледж после решения Верховного суда штата попросил губернатора назначить даты для казни восьмерых осужденных.

Отмечается, что в тюрьмах штата Арканзас существует нехватка химических веществ, необходимых для приготовления смертельной инъекции, используемой для казни.

Дело в том, что медицинские компании США включились в борьбу за отмену смертной казни на всей территории страны. Компании заявили, что не будут продавать властям вещества, необходимые для приготовления смертельных инъекций.

В ответ на это, власти штатов, где практикуется смертная казнь через смертельную инъекцию, заявили, что могут начать казнить с помощью электрического стула.