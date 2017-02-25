Вашингтон, 25 февраля, 2017, 03:54 — ИА Регнум. 53% граждан США уверены в том, что конгресс США должен начать расследовать российские связи президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, сообщает в пятницу, 24 февраля, NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Новый опрос был проведен усилиями изданий NBC News и Wall Street Journal с 18 по 22 февраля. Согласно полученным данным, 53% опрощенных высказались за всесторонне расследование конгрессом США связей Трампа и РФ. Четверть опрошенных — против, а 21% не сформировали мнения на этот счет.

Интересно, что среди демократов за расследование выступают 80% опрошенных, аналогичного мнения придерживаются лишь 25% республиканцев. В палате представителей конгресса за расследование высказались 55%.

Схожие соотношения дают результаты по вопросу о необходимости расследовать «вмешательство России» в выборный процесс в США. За такое расследование выступают 54% американских граждан, против 29%.

Напомним, NBC входит в число изданий, названных Трампом «врагами американского народа» и являющимися «частью коррумпированной системы» за лживые публикации со ссылками на анонимные источники.

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