Вашингтон, 25 февраля, 2017, 02:03 — ИА Регнум. В пятницу, 24 февраля, во время выступления президент США Дональда Трампа неизвестные устроили провокацию с использованием российских флагов. Произошло это на Конференции консервативных политических действий (CPAC), сообщает издание Washington Examiner.

Flag.kremlin.ru Российский флаг

Провокация заключалась в следующем. Активисты раздали собравшимся российские флажки, на которых было написано имя Трампа. Некоторые из них при этом задавали вопрос: «Трамп и Путин отличные лидеры, да?».

Для многих участников мероприятия это было неожиданным, и они просто стали размахивать флажками. В итоге организаторы были вынуждены просить всех убрать российский триколор. В противном случае пригрозили выводить из зала.

Издание отмечает, что движение Americans Take Action заявило, что это оно является организатором акции. Одному из участников движения удалось раздать более тысячи таких флажков.

Как сказал Райан Клейтон, еще один из участников движения, таким образом он вместе со своими сподвижниками хотели обратить внимание на «очевидную связь» Трампа с Россией и опасность этого в целом. Более того, Клейтон заявил, что Трампа немедленно следует отстранить от должности.

Читайте также: Трамп: «Я против фейковых СМИ»