Киев, 25 февраля, 2017, 00:51 — ИА Регнум. В Донецкой народной республике заявили, что после сообщения о приезде депутата Верховной рады Надежды Савченко в ДНР украинские силовики нанесли массированные удары по территории республики. Об этом информирует «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия

По словам последнего, ВСУ начали массированный обстрел по Донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. В связи с этим руководство республики не исключает, что таким образом украинская сторона хотела сорвать посещение Савченко украинских пленных.

Отмечается, что под обстрелы попали территории бывшего донецкого аэропорта. Ясиноватая и окрестности Макеевки тоже подверглись обстрелу.

Однако визит Савченко не удалось сорвать. Она все же побывала в районе Макеевской колонии и посетила пленных.

Ранее ИА REGNUM писало, что в пятницу, 24 февраля, Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан прибыли в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся пленные военнослужащие ВСУ.

Визит проходит в закрытом режиме. Представителей СМИ в колонию не допускают. Рубан передал пленным посылки от их родных.