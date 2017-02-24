Вашингтон, 25 февраля, 2017, 00:16 — ИА Регнум. Государственный департамент США с 6 марта вновь начнет проводить регулярные встречи с журналистами для прояснения американской позиции по ключевым вопросам. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил и. о. главы пресс-службы госдепа Марк Тонер, сообщает Reuters.

Эмблема Государственного департамента США

По словам Тонера, в госдепартаменте США по-прежнему чутко реагируют на запросы СМИ, в связи с чем брифинги для прессы будут возобновлены на постоянной основе. Пока остается неясным, будут ли встречи с прессой происходить ежедневно, как это было при администрации Обамы, или же с другой частотой.

Ранее Тонер отмечал, что заявления представителя ведомства для прессы могут быть доступны и вне Вашингтона по видео каналу.

Напомним, придя к власти, президент США Дональд Трамп отменил традиционные встречи представителей госдепа США с прессой, что стало беспрецедентным явлениям в американской политике. Последний брифинг прошел 19 января в последний день работы администрации Обамы.

Ежедневные брифинги нужны для уточнения и позиций США по ключевым вопросам внешней и внутренней политики. В последние месяцы представители новой администрации президента США не раз высказывали если не противоположные, то расходящиеся заявления по различным вопросам, в том числе о поддержке НАТО, по решению палестино-израильского конфликта и отношению к средствам массовой информации.