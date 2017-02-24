Уфа, 24 февраля, 2017, 20:47 — ИА Регнум. В Башкирии продолжается празднование Дня защитника Отечества. Одним из самых красочных и необычных мероприятий стал фестиваль «Защитники Отечества в Уфе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Акатьев ИА REGNUM Бирские стрельцы

Торжества начались еще накануне. Например, 22 февраля в Мелеузе прошло захоронение бойца Красной Армии Дмитрия Бибика. Уроженец села Антоновка Мелеузовского района числился пропавшим без вести с декабря 1941 года.

23 февраля в Кумертау на митинг пришли почтить память погибших защитников Родины и отдать дань уважения живым руководители городских предприятий и учреждений образования, члены Совета ветеранов и Союза воинов-интернационалистов. В городе активно развивается кадетское движение, на территории парка Победы вскоре будут продолжены работы по созданию музея боевой техники под открытым небом и стены Памяти. Также состоялся праздничный концерт.

Политические партии и движения, кроме «Единой России» и ЛДПР, 23 февраля от митингов воздержались. Митинг-концерт ЛДПР, собравший около стони участников, прошёл в отдаленном районе Уфы. Прохожие и участники получили поздравительные открытки с изображением лидера партии Владимира Жириновского.

В уфимском амфитеатре возле Конгресс-холла прошел фестиваль «Защитники Отечества», организованный местным отделением «Единой России». В мероприятии приняли участие активисты «Молодой Гвардии» и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Гостей праздника встречали воспитанники военно-патриотических клубов города, которые продемонстрировали обмундирование и оружие армии нашей страны в разные годы.

Депутат Госдумы, председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов, член регионального штаба ОНФ Ильдар Бикбаев привез личные вещи бойца из Башкирии, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Его останки были обнаружены в ходе экспедиции в Ленинградской области. Как удалось выяснить, родственники Ильи Овсянникова проживают в Сибае. В торжественной обстановке из рук поисковиков вещи своего фронтовика принял внук солдата.

Клуб «Медвежий двор» представил русских дружинников IX—XII веков, а также средневековых воинов разных государств. Уфимцы были поражены боем на мечах, который показали члены клуба, а также глубокими знаниями истории.

Стрельцов XVII века, основателей Уфы и других городов Башкирии, представил клуб «Бирские стрельцы». По словам бирян, кафтаны стрельцов, прибывших из Уфы, и одеяния их жен в достаточной степени соответствуют костюмам той эпохи. «Особая благодарность директору Бирского филиала Башкирского государственного университета Салавату Усманову, много сделавшему для становления и развития клуба, — подчеркнули гости из Бирска. — Молодёжь должна знать не только историю своей страны, но и историю своего города или села, при этом история малой родины всегда так или иначе связана с историей воинства России, её защитников». Студенты и преподаватели уже приглашены на большой фест в Москве «Времена и эпохи».

Участник клуба военно-исторической реконструкции «Северные амуры» показал лук башкирского воина времен Отечественной войны 1812 года. Солдат и офицеров «Уфимского пехотного полка», принимавшего участие в Бородинском сражении, представил Клуб исторической реконструкции «Уфимский пехотный полк», действующий в Уфе с 1989 года. Среди реконструкторов выделялись самые юные барабанщики, ученики школы №100, уже побывавшие на Бородинском поле.

«Я не сын полка, я кадет, сын офицера, — с гордостью объяснил 12-летний Альберт Рахимов. — Меня порадовало, что к нам подходили, проявляли интерес к армии нашей страны, к ее истории. Процентов на девяносто уверен, что что-то останется в душах тех, кто видел сегодняшний фестиваль, который, надеюсь, не будет последним».

Зрители увидели так же воинов Первой мировой и Великой Отечественной войн, их представили клубы «Росстань» и «Рейд». «Подобные мероприятия, несомненно, нужны, это визуализация нашей истории. Именно на таких праздниках и событиях мы и должны воспитывать нашу молодежь, — отметил заведующий клубом для подростков и молодёжи «Росстань» Руслан Шамигулов. — Еще великий Михаил Ломоносов сказал, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, и наше настоящее это подтверждает как нельзя лучше».

Не обошлось и без накладок. Первоначально на фестиваль уфимцев приглашали в двум часам дня и сообщали, что мероприятие продлится до четырех часов дня или до шести вечера. Но, как полагают участники, для удобства чиновников время мероприятия в последний момент было перенесено на утро. Уфимцы семьями подходили в течении дня, когда фестиваль уже закончился, разворачивались и возвращались назад. И все же, как считают гости и участники, живое непосредственное общение и энтузиазм «пересилили официоз» и «в конце концов, мероприятие было выведено на линию не провала, а развития».

Представители «Национального освободительного движения» в этот день решили посетить музей выдающегося земляка, генерала Миннигали Шаймуратова в селе Шаймуратово.

24 февраля мероприятия продолжились. Так, в Уфе состоялось спортивно-патриотическое мероприятие «Защитники Отечества», продолжился общегородской Открытый турнир по шахматам среди инвалидов по слуху, начались Первенство и Чемпионат города Уфы по ушу среди детей и взрослых, прошли концерты и творческие встречи.

Развлечения продолжатся 25 и 26 февраля. 25 февраля на ипподроме «Акбузат» пройдут народные гулянья, а 26-го православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский» приглашает всех уфимцев на спортивно-массовое мероприятие «Русские забавы».