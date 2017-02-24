Анкара, 24 февраля, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Турция и Украина подпишут соглашение об упрощении визового режима между странами. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на встрече с мэром города Анталья Мендерсом Тюрелом.

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«Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта есть на руках лишь 30% жителей Украины, — отметил министр. — Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины».

По его словам, благодаря новому соглашению жители Украины смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов.

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