Омск, 24 февраля, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Результаты вторых матчей четвертьфиналов Восточной конференции.

skeeze Хоккей

«Авангард» (Омская область) — «Адмирал» (Владивосток) 6:3 (1:0 1:2 2:1 3:0)

(1:0 1:2 2:1 3:0) «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 5:3 (1:0 2:3 2;0)

(1:0 2:3 2;0) «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:1 (0:0 2:1 3:0)

(0:0 2:1 3:0) «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) 2:1 (1:0 0:0 1:1)

Счёт в серии «Трактор» — «Барыс» сравнялся, в остальных парах счёт везде 2:0 в пользу команд, имеющих преимущество своего поля, то есть начинавших серии дома.

Завтра команды Западной конференции сыграют третьи матчи, сменив места их проведения.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.