Вашингтон, 24 февраля, 2017, 19:27 — ИА Регнум. «Фейковые СМИ» в США являются «врагами людей». Об этом, как передает RT, сказал президент страны Дональд Трамп, выступая на конференции консервативной политической деятельности (СРАС).

tiburi Дональд Трамп

«Я не против СМИ, — сообщил американский лидер. — Я не против прессы. Но я против фейковых СМИ. Я против людей, которые придумывают истории и источники».

Трамп также добавил, что выступает за отказ от цитирования анонимных источников в средствах массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ США появилось сообщение, ничем не доказанное, что члены команды Трампа во время предвыборной кампании взаимодействовали с высокопоставленными представителями разведки РФ.

Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за искажение информации. По поводу этого обвинения в сотрудничестве с Москвой, глава государства заявил, что авторы сообщений пытаются списать на якобы имеющиеся связи с РФ неудачи оппонента Трампа по минувшим выборам Хиллари Клинтон.

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