Цюрих, Швейцария, 24 февраля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, в Цюрихе в Доме писателей стартуют Дни российский литературы. Мероприятие продлится до 26 февраля. За это время в рамках мероприятия выступят многие писали из России, в частности Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Ольга Лаврентьева, передает ИА REGNUM.

Comicstrade.ru Обложка комикса Ольги Лаврентьевой «ШУВ. Готический детектив в восьми главах с прологом и эпилогом»

В швейцарском городе Лаврентьева примет участие в дискуссии вместе с двумя местными авторами Андреасом Кинером (Andreas Kiener) и Анной Вики (Anja Wicki). Далее запланирована дискуссия о традициях и инновациях в комиксах, балансе между изображением и текстом, а также о положении дел в русской графической литературе, а модератором выступит Яна Якубек, арт-директор фестиваля комиксов Fumetto.

Издательство «Бумкнига» Страница комикса Ольги Лаврентьевой «ШУВ. Готический детектив в восьми главах с прологом и эпилогом»

Кроме того, Ольга Лаврентьева представит на фестивале свой комикс «ШУВ. Готический детектив в восьми главах с прологом и эпилогом», вышедший в сентябре 2016 году. Для российской литературы, для который комикс — явление относительно новое и в некоторой степени неожиданное, книга стала одним из главных событий ушедшего года.

В интервью ИА REGNUM Ольга Лаврентьева рассказала, что специально для этого мероприятия в Цюрихе фрагмент комикса «ШУВ» переведен на немецкий, он будет показан в презентации. Кроме того, планируется выпуск «Krasnojarks Brochure», брошюры с фрагментами работ участников встречи, поскольку все трое художников ранее побывали в Красноярке на Десятой Красноярской ярмарке книжной культуры в ноябре 2016 года, а также с работами из журнала AMPEL-Comic и двумя текстами швейцарских писателей Франца Холера (Franz Hohler) и Даны Григоци (Dana Grigorcea). Последние тоже были прошлой осенью в Красноярске. Что касается выставки, то, как отметила Лаврентьева, скорее всего, фрагмент комикса «ШУВ» будет вывешен в одном из помещений Дома литературы в Цюрихе.

Издательство «Бумкнига» Страница комикса Ольги Лаврентьевой «ШУВ. Готический детектив в восьми главах с прологом и эпилогом»

Автор комикса «ШУВ» поделилась: «Мне, разумеется, очень приятно и лестно быть в числе приглашенных вместе с известными русскими писателями. Похоже на успех, да. Значит, вся эта многолетняя работа над большим графическим романом была не зря. Всё получилось. Теперь надо работать над следующим, и на самом деле я уже давно погрузилась в этот мучительно прекрасный процесс…

Радует, что графическая литература на этом мероприятии представлена в одном ряду с текстовой. И вдвойне радует, что это русский комикс».

В то же время комикс, как было сказано выше, относительно новое явление для России. Но, несмотря на это, по словам Ольги, у российских комиксов огромный потенциал, «просто гигантский».

«Нам, художникам и сценаристам, повезло, у нас ТАКИЕ темы вокруг, чуть ли не под ногами валяются. Я уверена, постепенно обязательно появятся большие русские графические романы, серьезные, самобытные, на основе реальных событий», — заключила Лаврентьева.

Издательство «Бумкнига» Страница комикса Ольги Лаврентьевой «ШУВ. Готический детектив в восьми главах с прологом и эпилогом»

Немного подробнее о комиксе. Действия в графическом романе происходят в 1998 году. Ночью в обычной квартире в Петербурге позвучали два выстрела — погиб молодой врач, чья смерть стала очень неожиданной и необъяснимой. Непонятно, что это — самоубийство или тщательно спланированное убийство? Какую тайну скрывают родители погибшего? За расследование берутся двое детей, они создают реконструкцию событий в форме комикса. В итоге у них выходит «настоящий» детектив, который разворачивается на фоне российских реалий конца 90-х.

Комикс «ШУВ», напечатанный издательством авторских графических романов «Бумкнига», был номинирован на премию «Комикс Бум 2016» в категории «Лучшая оригинальная книга комиксов или ван-шот». Главный приз взять не удалось, однако, как отмечают сами организаторы, книга получила много приятных отзывов как от самих читателей, так и от членов жюри. Так, один из судей, оценил книгу как «идеальный пример комикса, который по максимуму использует свои средства».

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