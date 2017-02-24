Вашингтон, 24 февраля, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Номер американского журнала The New Yorker в марте 2017 г. выйдет с обложкой на русском языке и с рисунком президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Художник Барри Блитт (…) изобразил Путина в образе Юстаса Тилли — вымышленного персонажа с первой обложки The New Yorker, — говорится в сообщении. — Путин через монокль смотрит на бабочку с головой американского лидера Дональда Трампа».

Материал с названием «Трамп, Путин и новая холодная война» посвящен отношениям двух стран и гипотетическому влиянию Москвы на выборы президента США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января 2017 г. разведка США обнародовала доклад, в котором утверждалось, что власти России якобы пытались повлиять на ход президентской кампании в США.

Каких-либо доказательств «вмешательства» Москвы в американские выборы спецслужбы США до настоящего времени представлено не было.