Воронеж, 24 февраля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Выставка картин художника Андрея Дроздова «На страже отечества» открылась в выставочном зале ВОХМ им. И. Н. Крамского 22 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, открытие выставки было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Марина Каширская ИА REGNUM Андрей Дроздов с посетителями выставки на фоне центральной картины выставки — «Крестный ход»

В зале представлено более 70 произведений живописи и графики, выполненных художником в традициях реалистической школы живописи. Значительная часть экспозиции «На страже Отечества» посвящена великим полководцам и поборникам православия.

Марина Каширская ИА REGNUM Выставка «На страже Отечества» в музее им. Крамского, картина «Портрет мамы»

Сам Андрей Дроздов назвал центральным произведением этой выставки картину «Крестный ход. Также большое место в его картинах занимает и образ женщины и матери. На первом этаже представлены по-настоящему монументальные полотна: «Есть такие темы, которые маленьким форматом не возьмешь. Ты должен прокричать в полный голос, тогда твой посыл достигнет сознания зрителя», — рассказал Дроздов на церемонии открытия. Второй этаж заняла графика, а также эскизы и этюды к большим картинам, иллюстрирующие этапы работы над полотнами.

Марина Каширская ИА REGNUM Центральная картина выставки — «Крестный ход»

По словам Андрея Дроздова, он очень рад, что выставку удалось организовать именно в Воронеже. «Воронежская земля для меня является Родиной, здесь родилась моя бабушка, мама. Я приезжал каждое лето, именно здесь произошло мое внутренне созревание как художника. Вместе с отцом мы навещали музей имени Крамского, общались с картинами», — рассказал живописец.

Марина Каширская ИА REGNUM Художник Андрей Дроздов рядом с автопортретом

Андрей Дроздов родился в 1970 году в Ульяновске. С 2007 года работает в Студии военных художников им. М. Б. Грекова. Награжден дипломом Российской Академии художеств (2005), дипломом и медалью ЮНЕСКО (2006), дипломом Союза художников России (2007), медалью Российской Академии художеств «Шувалов» (2010), дипломом первой степени Церковно-общественного форума «Православная Русь». С 2005 года является членом Московского Союза художников. Награжден Государственной стипендией Союза художников России. В 2009 году стал лауреатом IV всероссийского конкурса «От Древней Руси к Новой России» и лауреатом конкурса «Золотая кисть».

Марина Каширская ИА REGNUM Второй этаж выставки — графика, эскизы и этюды Андрея Дроздова

Выставка организована в рамках проекта передвижных выставок «Русь Святая — храни Веру Православную» и будет открыта в музее им. Крамского до 19 марта.