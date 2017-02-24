Москва, 24 февраля, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Самые искренние и живые фотографии получаются, когда кадр не постановочный, а реальный, неожиданный. Метро для многих из нас — неотъемлемая часть жизни, которую мы воспринимает как нечто совершенно обыденное, однако именно в подземном городе часто случаются важные для нас события. Именно эту неподдельную реальность и искренность благодаря своей работе хочет сохранить московский фотограф Алексей Домрачев.

Алексей Домрачев Обложка будущей книги Memento metro

Алексей Домрачев СПБ, Новочеркасская, 2017.02.07, 01.13 pm

В середине января этого года на краудфандинговой платформе «Планета» он запустил проект по сбору средств для печати фотоальбома Memento metro. Это история, запечатленная на снимках, о нас с вами, обычных жителях и гостях столицы, а точнее, московского метро. Алексей хочет сохранить моменты из жизни, которые утекают сквозь пальцы как песок, столкнуть прошлое с настоящим, онлайн с реальностью, эмоцию с человеком. В этом альбоме автор планирует рассказать о тех трудностях, или напротив, радостях, с которыми ему пришлось столкнуться, воплощая свою идею в жизнь. Все эти снимки были сделаны за последние пять лет на камеру телефона. Кроме того, в фотокниге будут представлены качественные, уникальные снимки, которые, по словам Алексей, еще не видел никто, кроме него самого и его кошки.

Алексей Домрачев Москва, Кольцевая линия, 2016.08.28, 10.37 am

Для выхода качественного альбома с более чем ста фотографиями ограниченным тиражом требуется собрать в общей сложности 550 тыс. рублей. Вознаграждения за материальный вклад в проект весьма разнообразны. Так, при вкладе в 350 рублей можно будет получить электронную версию альбома; за 1200 рублей — непосредственно, саму «Memento metro»; за 1650 рублей — альбом вместе с набором открыток и так далее. Если же у спонсора есть возможность потратить 75 тыс. рублей, то он получает семь книг и семь фотографий 15×15 см в стильной рамке с автографом автора на белом паспарту, доставленные лично автором в Москве и отдельный разворот в книге с именной благодарностью.

Алексей Домрачев Москва, Кольцевая линия, 2016.12.14, 07.43 pm

За полтора месяца собрать удалось чуть более 270 тыс. рублей. Однако до завершения проекта по сбору средств остается еще более 50 дней, за это время и планируется набрать необходимую сумму для печати фотоальбома.

Алексей Домрачев Москва, Кольцевая линия, 2015.08.03, 09.08 pm

На что конкретно необходимы средства? Во-первых, это качественная верстка и печать тиража. Качественная печать фотографий — всегда дело дорогостоящее. Во-вторых, деньги необходимы на изготовление сувениров. Еще планируется организовать выставку, а для этого нужно арендовать помещение, закупить материалы и кейтеринг. Последняя статья расходов — это налоги (6%) и комиссия, которую взимает «Планета», от 10 до 15% в зависимости от собранной суммы.

Алексей Домрачев Москва, Серпуховская, 2017.01.29, 07.35 pm

В интервью ИА REGNUM Алексей Домрачев поделился: «Начал снимать в подземке, потому что пришлось использовать метро как основной транспорт для дороги на работу и обратно. 5 лет назад случайно сделал в метро удачный кадр на свой новый смартфон iPhone 3G, что вдохновило меня на новые кадры, и тогда уже появилось желание собрать хороший альбом для выставки. С другой стороны, меня всегда привлекала фактура и жизнь метро. Постоянное движение под землей, суета, эмоции — это отдельный мир, который хочется изучать и фиксировать постоянно. Метро стало для меня театром, в котором я анонимный зритель.

Спустя какое-то время я написал официальное письмо в Московский метрополитен с предложением сделать выставку моих фотографий, снятых на телефон, но ответа не получил. Писал им несколько раз. Желание сделать выставку и особое отношение к жизни в подземке однажды натолкнули меня на такой неординарный и нелегальный шаг, как вешать снимки в метро — в тех местах, где они были сделаны».

Алексей Домрачев СПБ, Площадь Александра Невского, 2017.02.06, 04.52 pm

Почему же местом для подобных непостановочных фотосессий Алексей выбрал именно метро? По его словам, в метро время для него всегда остро ощущается на фоне камня, стекла и металла. Оно как бы обездвижено и одновременно проносится мимо, как поезд каждую секунду. Так и появилась идея восстановить цепь событий, вернуть моменты жизни, которые когда-то были запечатлены, в те же места, где они когда-то происходили, но точно уже не повторятся. Алексей отметил, что для него лично это значит остановиться хотя бы ненадолго в этой столичной суете и поразмыслить о чем-то важном. В этом и есть социальная значимость проекта.

Алексей Домрачев СПБ, Выборгская, 2017.01.06, 02.31 pm

Сейчас фотограф занимает исключительно Memento metro, донося таким образом свои идеи для людей. Обратный отклик уже есть. Алексей Домрачев и дальше планирует развивать этот проект, однако пока важнее всего реализовать идею с выпуском книги и выставкой.

«Все пока крутится вокруг Memento metro. Это мой фирменный проект, нигде такого больше нет, поэтому его надо развивать дальше, расширять географию. Хочу съездить в самые известные метро мира, через камеру своего телефона прочувствовать разницу в атмосфере, лицах, интерьерах метро и хочу узнать реакцию местных пассажиров на свой перформанс.

Есть еще несколько идей развития этого проекта, но я пока не могу об этом сказать — пусть будет тайной до поры до времени», — рассказал автор проекта Memento metro.

Алексей Домрачев Москва, Калининская, 2016.10.21, 07.05 pm

Реализация проекта, а именно, выдача и отправка книг и сувениров, выставка-презентация книги намечена на март-апрель 2017 года, то есть когда удастся выпустить ограниченный тираж фотоальбома.

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