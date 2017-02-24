Memento metro: фотоистория о каждом из нас
Москва, 24 февраля, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Самые искренние и живые фотографии получаются, когда кадр не постановочный, а реальный, неожиданный. Метро для многих из нас — неотъемлемая часть жизни, которую мы воспринимает как нечто совершенно обыденное, однако именно в подземном городе часто случаются важные для нас события. Именно эту неподдельную реальность и искренность благодаря своей работе хочет сохранить московский фотограф Алексей Домрачев.
В середине января этого года на краудфандинговой платформе «Планета» он запустил проект по сбору средств для печати фотоальбома Memento metro. Это история, запечатленная на снимках, о нас с вами, обычных жителях и гостях столицы, а точнее, московского метро. Алексей хочет сохранить моменты из жизни, которые утекают сквозь пальцы как песок, столкнуть прошлое с настоящим, онлайн с реальностью, эмоцию с человеком. В этом альбоме автор планирует рассказать о тех трудностях, или напротив, радостях, с которыми ему пришлось столкнуться, воплощая свою идею в жизнь. Все эти снимки были сделаны за последние пять лет на камеру телефона. Кроме того, в фотокниге будут представлены качественные, уникальные снимки, которые, по словам Алексей, еще не видел никто, кроме него самого и его кошки.
Для выхода качественного альбома с более чем ста фотографиями ограниченным тиражом требуется собрать в общей сложности 550 тыс. рублей. Вознаграждения за материальный вклад в проект весьма разнообразны. Так, при вкладе в 350 рублей можно будет получить электронную версию альбома; за 1200 рублей — непосредственно, саму «Memento metro»; за 1650 рублей — альбом вместе с набором открыток и так далее. Если же у спонсора есть возможность потратить 75 тыс. рублей, то он получает семь книг и семь фотографий 15×15 см в стильной рамке с автографом автора на белом паспарту, доставленные лично автором в Москве и отдельный разворот в книге с именной благодарностью.
За полтора месяца собрать удалось чуть более 270 тыс. рублей. Однако до завершения проекта по сбору средств остается еще более 50 дней, за это время и планируется набрать необходимую сумму для печати фотоальбома.
На что конкретно необходимы средства? Во-первых, это качественная верстка и печать тиража. Качественная печать фотографий — всегда дело дорогостоящее. Во-вторых, деньги необходимы на изготовление сувениров. Еще планируется организовать выставку, а для этого нужно арендовать помещение, закупить материалы и кейтеринг. Последняя статья расходов — это налоги (6%) и комиссия, которую взимает «Планета», от 10 до 15% в зависимости от собранной суммы.
В интервью ИА REGNUM Алексей Домрачев поделился: «Начал снимать в подземке, потому что пришлось использовать метро как основной транспорт для дороги на работу и обратно. 5 лет назад случайно сделал в метро удачный кадр на свой новый смартфон iPhone 3G, что вдохновило меня на новые кадры, и тогда уже появилось желание собрать хороший альбом для выставки. С другой стороны, меня всегда привлекала фактура и жизнь метро. Постоянное движение под землей, суета, эмоции — это отдельный мир, который хочется изучать и фиксировать постоянно. Метро стало для меня театром, в котором я анонимный зритель.
Спустя какое-то время я написал официальное письмо в Московский метрополитен с предложением сделать выставку моих фотографий, снятых на телефон, но ответа не получил. Писал им несколько раз. Желание сделать выставку и особое отношение к жизни в подземке однажды натолкнули меня на такой неординарный и нелегальный шаг, как вешать снимки в метро — в тех местах, где они были сделаны».
Почему же местом для подобных непостановочных фотосессий Алексей выбрал именно метро? По его словам, в метро время для него всегда остро ощущается на фоне камня, стекла и металла. Оно как бы обездвижено и одновременно проносится мимо, как поезд каждую секунду. Так и появилась идея восстановить цепь событий, вернуть моменты жизни, которые когда-то были запечатлены, в те же места, где они когда-то происходили, но точно уже не повторятся. Алексей отметил, что для него лично это значит остановиться хотя бы ненадолго в этой столичной суете и поразмыслить о чем-то важном. В этом и есть социальная значимость проекта.
Сейчас фотограф занимает исключительно Memento metro, донося таким образом свои идеи для людей. Обратный отклик уже есть. Алексей Домрачев и дальше планирует развивать этот проект, однако пока важнее всего реализовать идею с выпуском книги и выставкой.
«Все пока крутится вокруг Memento metro. Это мой фирменный проект, нигде такого больше нет, поэтому его надо развивать дальше, расширять географию. Хочу съездить в самые известные метро мира, через камеру своего телефона прочувствовать разницу в атмосфере, лицах, интерьерах метро и хочу узнать реакцию местных пассажиров на свой перформанс.
Есть еще несколько идей развития этого проекта, но я пока не могу об этом сказать — пусть будет тайной до поры до времени», — рассказал автор проекта Memento metro.
Реализация проекта, а именно, выдача и отправка книг и сувениров, выставка-презентация книги намечена на март-апрель 2017 года, то есть когда удастся выпустить ограниченный тираж фотоальбома.
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