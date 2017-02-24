Киев, 24 февраля, 2017, 17:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 23 февраля, в Донбассе (Украина) не стихали позиционные бои с использованием тяжелой артиллерии и бронетехники. При этом под Донецком шли контактные бои с применением живой силы. Об этом 24 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Niklas Freidwall Взрыв

Так, по словам замначальника управления НМ ДНР Басурина, вчера подразделения ВСУ обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Гольмовский, Красный Партизан, Доломитное, Широкая Балка, Озеряновка, Михайловка, Спартак, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Васильевка, Крутая Балка, Александровка, Стыла Докучаевск, Набережное, Петровское, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Веселое, Сигнальное, Луганское, Новожиловка, Оленовка, Староласпа, Белая Каменка, Новоласпа, Новомарьевка, Старомарьевка, Октябрь, Безыменное, Новая Таврия, Сосновское, Донецк (район аэропорта и Петровский район).

«Всего за прошедшие сутки ВС Украины 1 550 раз обстреляли территорию республики. Из этого количества применялись тяжелая артиллерия — 65 раз, танки — 33 раза, минометы различного калибра — 572 раз, БМП — 97 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 783 раза. В целом за прошедшую неделю противник 9 360 раз обстрелял территорию республики, при этом артиллерию, танки и минометы применил 3 354 раз… Активно применялась артиллерия калибра 152 мм с позиций 55 артбригады Брусова и с позиций 3 батальона 79 одшбр, которой командует украинский преступник Шандар. В результате обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения 11 домов в н.п. Донецк, Горловка, Новоласпа, Докучаевск и Коминтерново», — сказал Басурин.

По его словам, на прошедшей неделе одним из подразделений ВСУ, силами до двух взводов была предпринята попытка атаковать позиции ДНР в Спартаке (район аэропорта Донецка). «Одним из подразделений ВСУ, силами до двух взводов, при поддержке минометного огня, со стороны населенных пунктов Опытное и Пески была предпринята попытка атаковать наши позиции в районе Спартака. Благодаря умению командиров и личного состава подразделений НМ ДНР противник был отброшен на свои позиции. При этом украинские силовики понесли существенные потери: по уточненным данным погибло четыре украинских военнослужащих и девять получили ранения. От огня украинской артиллерии, в рядах НМ ДНР за неделю погибли двое военнослужащих и пятеро получили ранения», — рассказал Басурин.

При этом разведка ДНР продолжает фиксировать запрещенные вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «Так, нашей разведкой выявлено нахождение в зоне «АТО» следующих запрещенных вооружений ВСУ: на Горловском направлении — взвод танков, взвод 122-мм САУ «Гвоздика»; на Донецком направлении — дивизион САУ, два взвода танков, взвод РСЗО «Град»; на Мариупольском направлении — два взвода 122-мм гаубиц Д-30, дивизион 122-мм САУ «Гвоздика», взвод 120 мм минометов. В течение недели, в целях срыва беспорядков в Киеве и недопущения убытия для участия в них националистических батальонов из зоны «АТО», путем поддержания напряженности на линии боевого соприкосновения, украинское руководство всеми силами пыталось саботировать выполнения своих обязательств по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Несмотря на активное участие в переговорах представителей ОБСЕ, украинская сторона постоянно избегала выполнения данных обязательств», — считает Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР отмечает рост напряженности в силовых структурах Украины, находящихся в зоне «АТО». «В частности, при блокировании выезда националистических подразделений в Киев для недопущения их участия в антиправительственных беспорядках, зафиксировано три боестолкновения между подразделениями 72, 79 бригад ВСУ и бойцами ДУК «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Два вблизи Авдеевки и одно в районе населенного пункта Старченково. В результате противостояния подразделений ВСУ и боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потери украинских силовиков составили четверо убитых и шестеро раненных. Данные факты стали причиной новых противоречий между украинскими националистами и ВСУ», — уточнил Басурин.

Он проинформировал, что за прошедшую неделю небоевые потери ВСУ составили 16 погибших и девять — раненых. «В результате распития спиртных напитков, нарушения воинской дисциплины и мер безопасности, а также суицидов в воинских частях ВСУ погибло 16 военнослужащих и девять получили увечья. Данные цифры говорят о том, что командиры ВСУ самоустранились от исполнения своих обязанностей, при этом никто из виновных не несет ответственность, а командование покрывает своих подчиненных», — подчеркнул Басурин.

В НМ ДНР также рассказали, что сегодня, в 5.45 подразделения ВСУ с подконтрольной себе территории в очередной раз из запрещенных минскими договоренностями вооружений обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), в 200 м от которой расположены позиции ВСУ.

«Зафиксировано восемь попаданий, предположительно, 122-мм артиллерийских снарядов по объектам станции: одно попадание в крышу здания хлора, два попадания в здание резервуара чистой воды, одно попадание в здание хранилища реактивов, фильтров и ингредиентов для очистки воды, два попадания вблизи ДФС и два попадания в бомбоубежище, где находились сотрудники станции. Жертв среди работников станции нет. В связи с существенными повреждениями здания хранения хлора и здания хранения реактивов руководством ДФС было принято решение об экстренной эвакуации сотрудников и временной консервации станции. При этом последствия остановки ДФС коснутся не только городов ДНР, но и населенных пунктов на территории, подконтрольной украинским властям. Именно таким образом, украинские власти, пытаются восстановить свою территориальную целостность, применяя самые изощренные методы геноцида и террора населения Донбасса», — подытожил Басурин.

В свою очередь, назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире канала «112 Украина» заверил, что угрозы экологической катастрофы в связи с обстрелом ДФС нет. Утечку хлора ликвидировали украинские специалисты. Он уточнил, что в результате артобстрела со стороны ВС ДНР одна из мин повредила хлоропровод ДФС.

«Произошло шесть «прилетов», два из них — прямые. Одна из мин повредила хлоропровод. В само хранилище хлора не попало. Тот хлор, который проявился, испарился, сейчас хлоропровод запаян. Экологичной опасности нет», — заявил Жебривский. По его словам, проблемой является то, что сотрудники Донецкой фильтровальной станции не хотят выходить на работу после обстрелов.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что за минувшую неделю украинские войска 65 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР 1 тыс. 502 снаряда и мины. «За неделю украинские силовики 65 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе и из запрещенных Минскими договоренностями 120 и 82-миллиметровых минометов. При этом по территории ЛНР выпущена 1505 снаряда и мины. В результате очередного минометного обстрела, совершенного киевскими силовиками 21 февраля, получил ранение один военнослужащий НМ ЛНР», — заверил Марочко.

В частности, обстрелам подверглись позиции войск ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Лозовое, Калиново, Молодежное, Калиново-Борщеватое. «Украинские силовики активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, а также для корректировки огня артиллерийских подразделений. Нами отмечены полеты БПЛА ВСУ в районе населенных пунктов Санжаровка и Калиновка», — уточнил Марочко.

По его словам, на полигоне Успенский НМ ЛНР провела тренировки танковых, мотопехотных, артиллерийских подразделений, а также частей ПВО. «В период с 18 по 24 февраля в подчиненных частях и подразделениях проводились занятия по боевой подготовке и слаживанию подразделений, а также тренировки по приведению в различные степени боевой готовности… На полигоне Успенский танковые и мотострелковые подразделения провели огневые тренировки, артиллеристы — тренировки по управлению огнем артиллерии, а подразделения ПВО (противовоздушной обороны) сдали зачетные упражнения стрельб», — уточнил Марочко.

Он считает, что Украина начала строительство радиомачты в селе Бахмутовка Новоайдарского района для размещения на ней комплексов радиоразведки. «Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о начале строительства вышки в селе Бахмутовка Новоайдарского района. По нашей информации, киевские силовики планируют использовать ее также для размещения комплексов радиоразведки», — добавил Марочко.

Он также рассказал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на минувшей неделе не обнаружила в местах хранения 140 единиц вооружений и техники киевских силовиков. «На этой неделе в отчетах миссии зафиксировано отсутствие: реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» — 11 единиц; 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» — восемь единиц; 152-миллиметровых гаубиц «Акация» — 21 единицы; 122-миллиметровых гаубиц «Гвоздика» — 18 единиц; 122 — миллиметровых гаубиц Д-30 — шесть единиц; 120 — миллиметровых минометов «Сани» — 30 единиц; 100-мм противотанковых пушек «Рапира» — 16 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 30 единиц», — перечислил Марочко.

Представитель Народной милиции отметил, что миссия ОБСЕ в ежедневных отчетах подтверждает нарушения украинской стороной минских соглашений в части отвода техники и вооружений. «В районе населенного пункта Валуйское выявлено передвижение двух единиц 152-миллметровых гаубиц «Акация» и одного автомобиля «Урал». В районе Новозвановки вскрыты огневые позиции минометной батареи — шести 82-миллиметровых минометов из состава 17-й отдельной танковой бригады. У населенного пункта Мироновский вскрыты две огневые позиции 122-миллиметровых гаубиц Д-30 из 54-й бригады. В районе Ольхового обнаружено скопление вооружения и военной техники противника общей численностью до 10 единиц, а у населенного пункта Нижнее отмечено прибытие колонны из пяти грузовых автомобилей с боеприпасами и двух топливозаправщиков в сопровождении одной БМП», — подытожил представитель НМ ЛНР.

В то же время по данным спикера пресс-центра штаба «АТО» Мотузяника, за прошлые сутки эпицентр боевых действий на Донецком направлении переместился на Светлодарскую дугу (под Дебальцево). Это произошло впервые за несколько недель. При этом ВС ДНР и ЛНР выпустили по украинским позициям 37 мин, применяли бронетехнику и легкое вооружение. Еще один минометный обстрел со стороны ДНР состоялся в Зайцевом (под Горловкой). «В районе Авдеевки обстановка значительно улучшилась. Боевые действия на этих рубежах в течение суток велись с перерывом 80 минут. В Новгородском, Опытном, Песках также продолжаются вражеские провокации с применением стрелкового оружия, в частности снайперского», — рассказал Мотузяник.

Полковник ВСУ отметил, что на Мариупольском направлении боевые действия велись только на участке фронта Павлополь — Широкино. «Больше всего досталось Водяному и Широкино. Противник выпустил по нашим позициям более 130 минометных мин, 56 артснарядов, несколько боеприпасов из переносной установки «Град-Партизан», — добавил Мотузяник. Всего за сутки на Мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрела со стороны ДНР. Из них семь — из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении войска ЛНР совершили три обстрела, один был минометный. «Все они произошли вечером в Попаснянском районе. На участке фронта от российской границы до Золотого в среду было тихо», — подчеркнул Мотузяник.

Он также проинформировал, что вчера погибших в рядах украинских военных нет, один получил ранения. «Это произошло в Луганском результате вражеского обстрела», — уточнил спикер МОУ по вопросам «АТО».

Напомним, 26 января 2017 года полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, глава Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская сторона не поддержала предложение ДНР отвести вооружение и военную технику на 1,5 км от ДФС. «ДНР вышла с компромиссным предложением поддержать подписанный ранее документ о недопущении присутствия любых вооруженных формирований в радиусе 1,5 км от ДФС. К сожалению, украинская сторона уклонилась не только от этого предложения, но и от самого документа, подписанного украинскими военными в марте 2016 года», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 февраля 2017 года в Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). Несмотря на это противоборствующие стороны так и не развели с передовой тяжелые вооружения.