Калуга, 24 февраля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Двухместный спортивный легкомоторный самолет NG-4 под управлением двух летчиков-пилотов при осуществлении посадки на взлетную полосу на аэродроме, расположенном в Козельском районе, совершил столкновение со снежной насыпью. В результате самолет получил повреждения кузова, а пилоты — переломы и другие повреждения. Об этом 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Игорь Молотов.

СУ Следственного управления России по Калужской области Жесткая посадка

По его словам, на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Калужской области на аэродроме населенного пункта Хатенки совершил жесткую посадку двухместный легкомоторный самолет местного аэроклуба «Нормандия-Неман». На его борту находились двое членов аэроклуба 1961 и 1966 годов рождения, которые госпитализированы в Калужскую областною больницу. Состояние пилотов удовлетворительное.