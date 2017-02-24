Рига, 24 февраля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Снижение налогов на рабочую силу позволит работодателям увеличить зарплаты и, таким образом, улучшить экономику страны, заявил эксперт по вопросам социальной защиты и здравоохранения Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс, сообщает портал Mixnews.lv.

Карпаччо Витторе. Бегство в Египет. 1515

Эксперт также считает, что если этого не произойдет, то из Латвии сбегут все жители: «Новая налоговая система необходима, иначе Латвия потеряет конкурентоспособность среди стран Прибалтики. Если снизятся налоги на рабочую силу, то предпринимателям будет легче платить хорошие зарплаты. Следовательно, экономика будет двигаться вперед и будет расти ВВП страны. Государство от этого получит больше. Но в другом аспекте, изменения не в пользу уменьшения социального неравенства», — отметил Лейшкалнс.

Он добавил, что также важно повысить необлагаемый минимум на иждивенцев и тщательно рассмотреть момент социального неравенства:

«Если мы хотим снизить неравенство, то мы должны повысить необлагаемый минимум на иждивенца. Если мы предлагаем повысить необлагаемый минимум на пенсии, это даст прирост только к той половине пенсионеров у которых пенсия достигает 235 евро, и чем она выше, тем больше прибыль. Таким образом, неравенство среди пенсионеров возрастет. Следовательно, социальная сторона вопроса не до конца обдумана», — сказал Петерис Лейшкалнс.

Эксперт также сообщил, что предприниматели согласны с тем, что если не снизятся налоговые ставки на рабочую силу, «то мы станем государством, из которого люди бегут», — пояснил Лейшкалнс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии самое тяжелое в Прибалтике налоговое бремя на рабочую силу. Из-за этого латвийские предприятия проигрывают соседям в конкурентной борьбе. В свою очередь Латвийская конфедерация работодателей предупреждает: если правительство не изменит налоговую политику, пятая часть бизнеса будет вынуждена уволить работников.

Предприниматели Латвии негативно оценивают ситуацию в стране, особенно это касается налоговых ставок, сумм и порядка уплаты. Таким образом, «очень плохо» оценивают налоговую политику Латвии 24% предпринимателей, а еще 48% —скорее плохо, только 0,2% респондентов, считают налоговую политику в Латвии хорошей.

Стоит добавить, что население Латвии платит налогов больше, чем жители Литвы и Эстонии. Самой благоприятной для работающих в странах Прибалтики по-прежнему остается политика налогов на рабочую силу в Эстонии, а больше всех на налоги из своих ежемесячных доходов и в 2016 году придется выделять жителям Латвии.

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