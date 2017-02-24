Киев, 24 февраля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. На этой неделе во время своего визита в зону «АТО» внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «преступную власть» в Киеве. Об этом 24 февраля с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Татьяна Рычкова, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

«Я говорю по поручению и от имени военнослужащих воздушно-десантных войск Украины. На этой неделе народный избранник Надежда Савченко была в районе донецкого аэропорта и встречалась с военнослужащими 80-й отдельной воздушно-десантной бригады и 79-й бригады и подстрекала их бросить свои позиции и прийти сюда свергать «злочинну владу» («преступную власть» — пер. с укр.), с оружием в руках», — сказала Рычкова.

Она заверила, что украинские десантники могут подтвердить ее слова. «Мои слова могут подтвердить многие бойцы этих воздушно-десантных бригад. Единственное о чем они жалеют, так это о том, что они не смогли сделать видеозапись, собрать доказательства. Важно, что такие призывы на передовых позициях наших войск, которые в таких сложных условиях стоят и противостоят такому суровому врагу как «Российская Федерация»…», — сказала Рычкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года «Батькивщина» исключила Савченко из фракции после ее переговоров с главами ДНР и ЛНР в Минске. Во фракции напомнили, что на парламентских выборах 2014 года партия «Батькивщина» внесла Савченко в свой избирательный список ради ее освобождения из российского плена, но в настоящее время принципы и политические убеждения Савченко и партии не совпадают. Ранее Савченко призывала Киев начать переговоры с ДНР и ЛНР.