Москва, 24 февраля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище Москвы в пятницу, 24 февраля, прошли похороны постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скоропостижно скончавшегося в минувший понедельник (20 февраля) в Нью-Йорке. Об этом сообщают Вести.Ru.

Rustelegraph.ru Виталий Чуркин

«Церемония прощания с Чуркиным состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ, — говорится в сообщении. — Там же прошло отпевание».

На похоронах присутствовали несколько десятков родных, знакомых и близких российского дипломата. Ему были отданы воинские почести. Траурный кортеж встретил почетный караул, играл военный оркестр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Дипломат, занимавший должность более 10 лет, не дожил всего день до своего 65-летия.

Закрытая церемония прощания с Чуркиным состоялась в Нью-Йорке в постоянном представительстве РФ при ООН. Однако, на ней присутствовали более 100 человек, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш и постоянные представители других стран — членов ООН.

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