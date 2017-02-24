Екатеринбург, 24 февраля, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Стахановской неизвестный взорвал боевую. гранату. Этому предшествовали выстрелы, рассказывают местные жители.

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ЧП произошло днём 24 февраля. Как пишет портал Е1.Ru, очевидцем произошедшего стал мужчина, который ожидал свою беременную супругу. Вначале из подъезда выбежали мужчина и женщина, а за ними — ещё один гражданин, который и произвёл по ним несколько выстрелов, предположительно, из травматического пистолета. Затем он бросил гранату.

По предварительным данным, погибших нет. Как отмечает начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, сейчас стражи порядка выясняют причины произошедшего.