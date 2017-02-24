Москва, 24 февраля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве 9−10 марта. Об этом сегодня, 24 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Ранее турецкий телеканал сообщил, что Эрдоган прибудет в Москву 9 марта, где встретится с российским лидером.

Российские журналисты запросили подтверждения этой информации у Пескова.

«Да. Такие переговоры планируются», — сказал Песков.