Калуга, 24 февраля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Обнинске полицейские задержали с поличным граждан стран ближнего зарубежья 1988 и 1990 годов рождения, которые, по версии стражей порядка, специально прибыли в Калужскую область в качестве закладчиков наркотиков. Об этом 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Калужской области Наталья Горохова.

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По ее словам, эти наркокурьеры длительное время поставляли в область из столичного региона крупнооптовые партии героина. В арендованной в Обнинске квартире молодые люди осуществляли хранение героина, а также его фасовку на мелкие партии, а затем организовывали распространение наркотика путем «закладок».

У каждого из задержанных был обнаружен героин общей массой около 90 граммов. В ходе обыска в квартире у наркоторговцев изъято еще 540 граммов этого наркотического средства.

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до 20 лет.

Между тем, с января по февраль 2017 года сотрудники полиции ликвидировали четыре группировки, которые поставляли героин в регион. В прошлом году органами внутренних дел была пресечена незаконная деятельность 407 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В частности, у преступников изъято 18,6 кг героина.