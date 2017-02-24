Вашингтон, 24 февраля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Актив Демократической партии США разработал план по отстранению от власти нового президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает телеканал RT, ссылаясь на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что во Флориде прошла закрытая встреча членов Демократической партии с её инвесторами. На этой встречи партийцы представили инвесторам план, который должен привести к импичменту Трампу до 2020 года.

Согласно этому «плану», главным «оружием» демократов против Трампа станет критика всех ошибок республиканского президента.

Демократы планируют создать специальную команду, которая будет пристально наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации.

Одной из главных задач демократы считают активное противодействие консервативным СМИ, которые, пока ещё, поддерживают Трампа. Поддержку в начинаниях демократов должны оказать социальные сети, которые должны будут блокировать распространение «неугодных» новостей.

Напомним, ещё в ходе избирательной кампании либеральные СМИ в США развернули кампанию травли Трампа. Были отброшены все нормы политкорректности и этика политической борьбы. Даже после того, как Трамп победил и вступил в должность, либеральные СМИ продолжили информационную войну против президента. Ни один американский президент ранее не сталкивался с подобным.