Стокгольм, 24 февраля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. 24 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В

jarmoluk Футбольный мяч

прошлом году в этой стадии не участвовал ни один российский клуб. В сезоне 2015/16 «Локомотив» выбыл от «Фенербахче» со счетом 3:1 по сумме двух встреч, «Краснодар» выбыл от «Спарты» со счетом 4:0 по сумме двух матчей, а казанский «Рубин» (6 очков) не смог преодолеть групповую стадию, уступив по очкам «Сьону» (9 очков) и «Ливерпулю» (10 очков).

В этом розыгрыше в 1/8 финала сыграют:

«Сельта» с «Краснодаром»;"АПОЭЛ» с «Андерлехтом» ;

«Шальке-04» с «Боруссией» (Менхенгладбах);

«Лион» с «Ромой»;

«Ростов» с «Манчестер Юнайтед»;

«Олимпиакос» с «Бешикташем»;

«Гент» с «Генком»;

«Копенгаген» с «Аяксом».

Желаем российским клубам удачи против таких сильных соперников!