Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Стокгольм, 24 февраля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. 24 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В
прошлом году в этой стадии не участвовал ни один российский клуб. В сезоне 2015/16 «Локомотив» выбыл от «Фенербахче» со счетом 3:1 по сумме двух встреч, «Краснодар» выбыл от «Спарты» со счетом 4:0 по сумме двух матчей, а казанский «Рубин» (6 очков) не смог преодолеть групповую стадию, уступив по очкам «Сьону» (9 очков) и «Ливерпулю» (10 очков).
В этом розыгрыше в 1/8 финала сыграют:
«Сельта» с «Краснодаром»;"АПОЭЛ» с «Андерлехтом» ;
«Шальке-04» с «Боруссией» (Менхенгладбах);
«Лион» с «Ромой»;
«Ростов» с «Манчестер Юнайтед»;
«Олимпиакос» с «Бешикташем»;
«Гент» с «Генком»;
«Копенгаген» с «Аяксом».
Желаем российским клубам удачи против таких сильных соперников!