Минск, 24 февраля, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Власти Белоруссии заявили, что близки к достижению договоренности с Российской Федерации по газовому спору. Обь этом сегодня, 24 февраля, заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко на заседании коллегии министерства энергетики Белоруссии.

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«Я так надеюсь, мы близки к разрешению ситуации», — сказал Семашко. При этом он добавил, что Белоруссия должна всеми силами добиться от России снижения цены на газ.

Напомним, конфликт неплатежей за газ между Россией и Белоруссией возник из-за расхождений в подходах к определению цены за российский газ.

Поскольку взаимопонимания по вопросу цены за газ найти так и не удалось, Россия приняла решение сократить поставки нефти в Белоруссию. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

Власти Белоруссии настаивают на снижении цены на российский газ, Москва цену менять не собирается. Но Минск решил в одностороннем порядке начать платить России за газ по тем ценам, которые считает приемлемыми.