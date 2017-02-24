Калуга, 24 февраля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Причиной аварийной посадки легкомоторного самолета NG-4 в населенном пункте Хатенки Козельского района Калужской области мог стать отказ работы оборудования летательного аппарата. Взлетно-посадочная полоса аэродрома не пострадала. Об этом 24 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Легкомоторный самолет NG-4 после жесткой посадки на аэродроме Хатенки.

В настоящее время два травмированных пилота самолета проходят лечение в Калужской областной больнице. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, на аэродроме в калужских Хатенках базируется местный аэроклуб «Нормандия-Неман».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Калужской области совершил жесткую посадку двухместный легкомоторный самолет местного аэроклуба. На его борту находились двое членов организации, 1961 и 1966 годов рождения, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.