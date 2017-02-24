Вашингтон, 24 февраля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В ряде городов США, а также в столице Германии прошли массовые мероприятия, приуроченные к трехлетней годовщине Евромайдана. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщается на сайте Движения Ларуша. Собственно, акции были организованы при поддержке этого движения, а также при участии Международного Шиллеровского института.

Ввласенко Дестабилизация на Майдане

Сообщается, что акции, получившие название «День правды». Активисты на этих мероприятиях призывали «не оправдывать цветную революцию» на Украине, организованную, с точки зрения активистов, миллиардером Джорджем Соросом и администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.

В листовках, раздаваемых на мероприятиях, сказано: «Вам, как и большинству американцев, систематически лгали про то, что произошло во время так называемой цветной революции на Майдане, и сейчас аналогичная ложь используется для того, чтобы подпитывать национальную истерию против Путина и России. Это чревато риском Третьей мировой войны».

Активисты движения Ларуша уверены, что «майдан Сороса и Обамы» может повториться вновь, уже в самих США. Те методы, которые демократы действуют против нового президента США Дональда Трампа, схожи с теми, которые были применены в Киеве три года назад.

Более того, активисты призывают судить Обаму и Сороса, так как их действия, попадают под статью о государственной измене.

Лидер и вдохновитель движения Ларуша — достаточно противоречивый философ и политический активист Линдон Ларуш заявил своим сторонникам на одной из акций, что три года назад к власти на Украине пришли нацисты и Обама с Соросом им в этом помогли.