Калининград, 24 февраля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Дети Калининградской области передали более полутысячи поделок для военнослужащих авиабазы Хмеймим в Сирии. Как сообщили сегодня, 24 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского флота, церемония передачи коробок с подарками состоялась накануне в Зеленоградской средней школе.

Zelenogradsk.com Подарки калининградских школьников нашим солдатам в Сирию

Все поделки и сувениры для воинов, исполняющих интернациональный долг в Сирийской Арабской Республике, сделали своими руками школьники и воспитанники детских садов курортного города.

Идея провести патриотическую акцию родилась у зеленоградских кадетов. Ученики кадетского класса, обсуждая подвиг героя Российской Федерации Александра Прохоренко, решили провести акцию, чтобы поддержать солдат и офицеров, которые исполняют свой долг на авиабазе Хмеймим в САР.

На предложение детей откликнулись учителя и администрация городского округа. В патриотической акции вызвались участвовать все образовательные учреждения муниципалитета. Было решено изготовить различные поделки, подписать открытки, сделать видео обращения, и таким образом поздравить воинов с Днем защитника Отечества.

Zelenogradsk.com Подарки калининградских школьников нашим солдатам в Сирию

За полтора месяца с момента начала акции, поздравить российских воинов вызвались несколько сотен юных зеленоградцев. Ассортимент подарков оказался достаточно широк: от сувениров из янтаря до вышитых старшеклассницами георгиевских ленточек, уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов. Воспитанники одного из детских садов изготовили поздравительные обертки на шоколад местных производителей.

Перед Днем защитника Отечества на авиабазу Хмеймим в Сирию вылетела группа флотских артистов из ансамбля песни и пляски Балтийского флота. Именно балтийцы вместе с музыкальным подарком 23 февраля передали российским военнослужащим сувениры, поделки, открытки и поздравления, сделанные руками зеленоградской детворы.