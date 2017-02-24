Ташкент, 24 февраля, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Соглашение между правительствами Узбекистана и Словакии о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров вступило в силу, сообщает МИД Узбекистана.

stevepb Наркотики

Ранее данное соглашение было подписано между странами подписано 20 сентября 2016 года в городе Ташкенте. «Документом предусматривается создание между компетентными органами двух государств механизма сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области контроля за легальным производством, распространением и использованием прекурсоров», — говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в результате принятых организационно-практических и оперативно-профилактических мер, правоохранительными органами Узбекистана в 2015 году выявлено 6648 (в 2014 году — 6698) фактов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Из общего числа выявленных наркопреступлений — 3017 (3062) составляют преступления, связанные со сбытом наркотиков, 709 (607) с контрабандой, 1301 (1320) с незаконным культивированием.

Из незаконного оборота изъято 2 тонны 510 кг (2 тонны 298 кг) наркотических средств, в том числе 147,9 (106,5) кг героина, 882,3 (881,9) кг опия, 1025,1 (802,9) кг марихуаны, 250,2 (100) кг гашиша, 204,7 (406,4) кг кукнара и 7184 (18 596) таблеток психотропных веществ.

Через территорию Узбекистана проходит так называемый «северный маршрут» — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.