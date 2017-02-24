Киев, 24 февраля, 2017, 12:31 — ИА Регнум. С вечера 23 февраля в Донбассе не стихали спорадические перестрелки с применением танков, минометов и тяжелой артиллерии калибра 122 мм. Об этом сегодня, 24 февраля, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО» и источник в Народной милиции ДНР, передает ИА REGNUM.

AlexVan Боевой танк

Так, источник в оперативном командовании ДНР заявил, что с прошлого вечера украинская армия выпустила более 450 артснарядов и мин по позициям НМ ДНР в населенных пунктах: Докучаевск, Донецк (территория бывшего аэропорта, окрестности «Вольво-Центра»), Александровка, Старомихайловка, Зайцево, Широкая Балка, Спартак, Крутая Балка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское, Октябрь.

«С 18:00 до 01:30 украинские силовики выпустили 453 танковых снаряда, артиллерийских калибрами 122 мм и мины калибрами 82 и 120 мм… Наряду с тяжелым вооружением противник использовал вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — рассказал ДАН источник.

При этом и. о главы администрации Горловки Иван Приходько отметил, что в пос. Зайцево (под Горловкой) в результате боевых действий поврежден один дом. «Вчера в районе 15:00 украинские силовики обстреляли поселок Зайцево. В результате обстрела прямым попаданием поврежден дом в центре поселка по улице Загорского, 50», — сказал Приходько, добавив, что жертв и пострадавших в результате обстрелов не зафиксировано.

Из-за обстрела остановилась Донецкая фильтровальная станция

В то же время стало известно об ограничении поставок питьевой воды в гг. Донецк, Ясиноватая (под контролем ДНР) и г. Авдеевка (под контролем Украины) в результате остановки Донецкой фильтровальной станции. «Согласно информации от Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» об остановке работы Донецкой фильтровальной станции, КП «Донецкгорводоканал» ставит жителей города в известность о сокращения подачи воды в Петровский, Кировский, Куйбышевский (в т.ч. I и II Админплощадки) и частично Ленинский и Киевский районы на 15−20%», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Донецка.

«Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей», — сказал генеральный директор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

В свою очередь, вице-премьер — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко добавил, что в ДФС попал снаряд ДНР. «Авдеевка. Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды», — написал Зубко на своей странице в социальной сети Facebook. Он высказал предположение, что обстрелы связаны с подтверждением ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС с Украиной Палатой представителей парламента Нидерландов 23 февраля.

Ранее командование ДНР неоднократно сообщало, что подразделения ВСУ разместили свои позиции в 200 м от Донецкой фильтровальной станции, нарушив прежние договоренности о создании в этом районе «серой зоны».

Кроме того, на Луганщине зафиксировано обострение военной обстановки. Так, НМ ЛНР зафиксировала 18 обстрелов со стороны ВСУ. «За сутки украинские войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120, 82-мм минометы, БМП-2, СПГ, БМП-1, АГС и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Молодежное, Калиновка, Логвиново, Смелое, Калиново, Лозовое», — говорится в сообщении пресс-службы НМ ЛНР.

Украинский пресс-центр штаба «АТО» сообщает, что за минувшие сутки войска ДНР и ЛНР 83 раза обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, один — погиб.

Отмечается, что на Донецком направлении танк ДНР неоднократно вел огонь по позициям ВСУ в Авдеевке. Из минометов различных калибров противник обстреливал украинские войска в Песках, Зайцево, Троицком и Каменке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в Новгородском, Песках, Авдеевке, Верхнеторецком, Новоселовке, Луганском, Зайцево.

В штабе «АТО» сообщают, что на Луганском направлении из минометов различных калибров НМ ЛНР обстреляла позиции ВСУ в Попасной и Новозвановке, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов — Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому — зенитные установки.

На Мариупольском направлении войска ДНР из минометов различных калибров обстреляли украинских солдат в Красногоровке, Новотроицком, Тарамчуке, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в Водяном, Павлополе, Гнутово, Широкино, Новотроицком.

Также на канале Уoutube Уoutube было выложено видео, как украинский десантник из ПТУРа уничтожил БМП ДНР. Сообщается, что прицельный выстрел совершил офицер-десантник, заместитель командира роты ВСУ Станислав. «Был у нас один, так сказать, горячий день. Завязался бой, наших соседей покрывали из крупнокалиберных минометов, пулеметов и, как позже стало известно, БМП. Были сумерки… Я принял решение использовать противотанковые средства, изменил позицию, сразу переместился, прицелился, сделал пуск», — рассказал военный.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики за прошедшие сутки более 700 раз открывали огонь по позициям ДНР. «Украинская сторона «поздравила» нашу республику обстрелами с применением запрещенного вооружения. За прошедшие сутки ВС Украины 706 раз обстреляли территорию ДНР. Шесть раз применялась тяжелая артиллерия калибром 152 мм, минометы различного калибра — 185 раз, БМП — 78, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 437 раза», — рассказал Басурин.

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина).

Ранее, 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР и ЛНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе.