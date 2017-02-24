Брюссель, 24 февраля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию Российской Федерации на решение о признании незаконным запрета на поставки в страну свинины из стран Европейского Союза. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщается на сайте Европейской комиссии.

Meditations Свинина

Речь идет о запрете на поставку свинины в Российскую Федерацию из стран Европейского Союза, введенного в январе 2014 года. Тогда в районах Евросоюза, расположенных недалеко от границы с Белоруссией, вспыхнула африканская чума свиней.

Однако, Европейский Союз не согласен с решением России и считает, меры, принятые Москвой, не имеющими ничего общего с реальными или санитарными рисками. Брюссель утверждал, что поставки свинины из незараженных районов являются безопасными.

Но Москва заявила, что в Евросоюзе между странами — членами нет границ как таковых и продукция из зараженных районов вполне могла быть экспортирована в Россию.

Евросоюз пожал иск на Россию в ВТО в апреле 2014 года. Спустя два года панель арбитров ВТО поддержала этот иск. Однако, российская сторона подала апелляцию, так как считает, что ситуация с чумой свиней в Евросоюзе ухудшается, а меры ЕС по ликвидации очагов заболевания неэффективны.

Тем не менее, апелляционной орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС «является незаконным в соответствии с международными правилами торговли».

Стоит отметить, что даже если запрет Россельхознадзора на импорт свинины из ЕС будет отменен, что вряд ли, все равно селькохозяйственная продукция из ЕС не будет импортироваться в Россию, так как действует продовольственное эмбарго.