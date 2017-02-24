Таллин, 24 февраля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, Эстония отмечает государственный праздник — День независимости (Iseseisvuspaev). Об этом ИА REGNUM сообщили в эстонской общественно-правовой телерадиокорпорации ERR, отметив, что по многолетней традиции в этот день проходят официальные торжественные мероприятия, включая поднятие государственного флага на башне «Длинный Герман» в Таллине, богослужение в Эстонской Евангелической Лютеранской церкви, возложение венков к памятникам в честь государственных деятелей или участников Освободительной войны (1918−1920 годов), военный парад и президентский прием с последующим концертом. Все эти мероприятия в прямой трансляции показывает эстонское государственное телевидение.

abcdefgewing Флаг Эстонии

23 февраля в преддверии праздника проходит торжественное вручение государственных наград Эстонии. На зданиях страны вывешены государственные флаги, в различных городах и уездах Эстонии проходят многочисленные официальные мероприятия. Свои поздравления Эстонии в связи с национальным праздником прислали главы многих государств и монархические особы, в том числе и королева Великобритании Елизавета Вторая и президент России Владимир Путин.

Тем не менее, отмечаемая сегодня дата 24 февраля при всем многообразии официальных «парадных» мероприятий, проводимых в Эстонии, считается среди эстонских историков и журналистов одной из самых странных и противоречивых.

Причина: явно не соответствующие смыслу понятия «независимость» условия и обстоятельства, при которых была объявлена независимость Эстонской Республики. Именно объявлена, а не реализована, потому что фактически «независимая» Эстония перестала такой считаться уже на следующий день, 25 февраля 1918 года из-за оккупации страны войсками кайзеровской Германии. Именно поэтому история «реальная и мнимая» и созданная вокруг него мифология культа 24 февраля многими интеллектуалами в Эстонии оцениваются скептически и принимаются как «неизбежность» при формировании позитивного образа молодого государства.

Основная интернет-энциклопедия об Эстонии Estonica в главе «1914−1920 гг. Первая мировая война и обретение Эстонией независимости» признает, что 24 февраля 1918 года Комитет спасения принял «Манифест о независимости» и объявил о создании Эстонской Республики, воспользовавшись уникальным положением. «Русские войска» (отряды эстонских большевиков и группы красногвардейцев из числа бывших царских военнослужащих, Красная Армия еще не была сформирована — прим. ИА REGNUM ) покидали Эстонию, а наступающие немецкие войска еще не оккупировали всю территорию страны. 24 февраля в условиях строжайшей секретности и под защитой одного из отрядов зарождающейся эстонской армии в Ревеле (теперь — Таллин) было сформировано Временное правительство Эстонии, которое оставалось «действующим»… до вечера 25 февраля, когда в Таллин вошли немецкие войска и в Эстонии до ноября 1918 года установился немецкий оккупационный порядок. Члены Временного правительства в объявленной ими «независимой» стране в этот период (февраль-ноябрь 1918 года) либо бежали из страны и скрывались по домам, либо пошли на сотрудничество с оккупационными войсками в качестве представителей местной (не государственной) администрации, либо были арестованы немцами.

Не случайно, что основной информационный сайт для интуристов Visitestonia в главе «День независимости Эстонии» умудряется вообще не упомянуть о событиях 24 февраля 1918 года, сосредоточив все внимание исторической справки на … 23 февраля 1918 года, когда текст данной декларации был впервые зачитан и произошло это не в Ревеле (теперь — Таллин).

Кроме того, историки Эстонии признают, что не все эстонцы и жители страны с восторгом приняли независимость Эстонской Республики. Как сообщает историк Аго Паюр в своем исследовании «Рождение манифеста о независимости Эстонии», долгое время самопровозглашенный Комитет спасения боялся озвучивать данный документ в Таллине из-за «явного перевеса большевиков», попытка провозгласить его в Хаапсалу (западная Эстония, 100 км от Таллина) в расположении I Эстонского полка 21 февраля 1918 года тоже не удалась, так как в город вошли немецкие части. В обстановке строжайшей конспирации участники эпопеи провозглашения независимости передали через связного — делопроизводителя Земской управы Яана Соопа — текст данного манифеста командирам Второго Эстонского полка, взявших под контроль центр города Пярну (западная Эстония) после ухода из него «красных» и при отсутствии наступающих немцев. Данный манифест был впервые зачитан с балкона местного театра «Эндла» вечером 23 февраля, что и можно считать официальной датой провозглашения «независимости» Эстонии. Однако официальная историография Эстонии перенесла эту дату на 24 февраля, так как в этот день данный текст был впервые озвучен в Таллине. До этого в четыре часа дня 24 февраля текст манифеста был зачитан в Вильянди и Пайде (центральная Эстония).

Как отмечает историк Аго Паюр, провозглашение независимости Эстонской Республики в Таллине стало возможным благодаря… большевистской России. В ночь на 24 февраля 1918 года эстонские «большевики» получили официальное сообщение Советского правительства о передаче Эстонии германским войскам по итогам переговоров в Бресте, и началась их спешная эвакуация из Ревеля. Комитет спасения решил воспользоваться периодом безвластия. При этом провозглашение манифеста в Таллине днем 24 февраля на Ратушной площади носило едва ли не кулуарный характер «для своих».

По утверждению историка, первое публичное для народных масс провозглашение Манифеста в Таллине вовсе состоялось… утром 25 февраля 1918 года исключительно в эстонских гимназиях и «эстонских» церквях. Известно, что немецкая община Ревеля отказалась зачитывать манифест, сославшись на отсутствие перевода на немецкий язык. В полдень в честь независимости в центре Ревеля прошел импровизированный военный парад из подразделений третьего Эстонского полка. Здесь же на крыльце Реального училища назначенный Комитетом спасения премьер-министром Временного правительства Эстонии Константин Пятс впервые от имени центральной власти страны публично прочитал собравшимся манифест. Через несколько часов в столицу Эстонии вошли немецкие части, и «независимость» Эстонии закончилась.

Об идеологических противоречиях в вопросе независимости Эстонии среди самих эстонцев красноречиво свидетельствует тот факт, что текст манифеста о независимости рабочие типографии Paevaleht в Таллине отказались печатать, как отмечает историк Паюр, «дело, видимо, было в мировоззренческих противоречиях», поэтому их заставили это делать под угрозой огнестрельного оружия.

А о самой специфике «независимой» Эстонии рассказал историк Мати Граф в своей книге «Эстония и Россия 1917−1991: анатомия расставания». По его подсчетам, как минимум трижды в 1918 году правительство Эстонской Республики просило Великобританию оккупировать свои территории, чтобы защититься от большевиков и немцев.